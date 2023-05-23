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夏天換上「初戀感編髮」 　迪麗熱巴同款超顯嫩、鞠婧禕甜美爆棚

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文／美人圈

到了夏天怎麼可以少了初戀感滿滿的「編髮造型」呢！就連譚松韻、鞠婧禕、白鹿等眾多女星都紛紛換上減齡又清爽造型！這回編輯就為大家帶來陸劇女星「編髮造型圖鑑」，不僅修飾臉型，也好適合夏日穿搭造型，趕快一起來看看。

女星同款編髮推薦：

迪麗熱巴－單邊耳際編髮

熱巴擁有新疆血統的混血臉蛋，不管是拍攝還是出席活動經常以浪漫唯美感的波浪長髮做造型，看起來十分大方、女人味！其實胖迪不只適合成熟的波浪捲，就連可愛甜美的造型也難不倒她，綁上雙馬尾直接減齡五歲，滿滿的親和力超顯嫩。

女星同款編髮推薦：迪麗熱巴/單邊耳際編髮

▲迪麗熱巴。（圖／微博＠Dear-迪麗熱巴，下同）

這邊還有個綁髮小秘訣！在綁雙馬尾前，先將單邊耳際編髮，多了造型感外，也有增加髮量的視覺感。另外，可以搭配上修飾臉型的龍鬚瀏海，顯嫩之餘又顯瘦。

女星同款編髮推薦：迪麗熱巴/單邊耳際編髮

譚松韻－浪漫公主頭編髮

譚松韻雖然已邁入三十歲，但天生一張娃娃臉，根本就是個未成年少女！而這款編髮造型看似精細、複雜，但其實只是在頭頂兩側編三股辮，並搭配可愛的髮飾而已，若想要提升整體氛圍感，可別忘了加上捲度及胎毛碎髮，完美的修飾臉型，化身甜美動人的小仙女！

女星同款編髮推薦：虞書欣/復古洋娃娃麻花辮

▲譚松韻。（圖／微博＠兩小姐的便利貼）

白鹿－減齡雙丸子

整個人彷彿從仙境走出來的白鹿，擁有雪白細嫩的肌膚及水汪汪大眼睛，不論是穿搭、妝容或是髮型都是女孩們最好的教科書！私下的她也經常無私分享自己的頭髮造型，而這款雙丸子頭以柔和的扭轉編髮增加髮量，在綁上可愛又減齡的丸子造型，搭配上小背心，清爽的夏日Look就完成了！

女星同款編髮推薦：虞書欣/復古洋娃娃麻花辮

▲白鹿。（圖／小紅書＠白鹿）

Angelababy－拳擊辮

Angelababy擁有完美的鵝蛋臉型，沒有什麼髮型是她沒辦法駕馭的，這款女星都愛的青春「拳擊辮」從頭頂延伸，相當自然、隨性，在綁髮前預留一些髮絲，還有修飾臉型、瘦臉效果唷！穿上高校運動服的baby，絲毫看不出來已當媽，完全是17歲少女無誤啊。

女星同款編髮推薦：虞書欣/復古洋娃娃麻花辮

▲Angelababy。（圖／微博＠angelababy）

徐藝洋－氛圍感編髮

而接下來這款髮型，則推薦給髮質細軟、稀疏髮的女孩！其實徐藝洋屬於正常髮量，不過在做造型時，都會選擇立體波紋的捲度，並搭配編髮造型就可以讓髮量翻倍，打造出澎鬆又豐厚的髮量，只要從頭頂斜後放取出髮片，用橡皮筋綁起，並從綁點上方穿出，在稍微拉鬆髮絲，重複動作3-4次就完成了零失手編髮！

女星同款編髮推薦：迪麗熱巴/單邊耳際編髮

▲徐藝洋。（圖／微博＠徐藝洋-Yiyang）

鞠婧禕－魚骨辮

人間仙女鞠婧禕不管是古裝、時裝造型都很常使用編髮造型！可以說是行走的「髮型造型書」，這款「魚骨辮」髮型就是入門級的髮型，只需使用一個髮圈即可完成，即便是編髮小白，也可以快速上手，不想整天披頭散髮或是綁膩馬尾，也可以換上這款甜美感爆棚的魚骨辮編髮。

女星同款編髮推薦：迪麗熱巴/單邊耳際編髮

▲鞠婧禕。（圖／微博＠鞠婧禕）

虞書欣－復古洋娃娃麻花辮

吃可愛長大的虞書欣，經常無厘頭的舉動圈了不少媽媽粉、阿姨粉！這款復古編髮完全就是真人娃娃般，讓人忍不住萌生起想緊緊抱住的念頭，不少手殘黨綁完麻花辮會有村姑感，以3+2的手法打造出的麻花辮，不僅提升整體精緻度，也有顯瘦的效果！且步驟意外的簡單，大家不妨在家試試。

女星同款編髮推薦：虞書欣/復古洋娃娃麻花辮

▲虞書欣。（圖／微博＠虞書欣工作室）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 陸劇, 髮型, 編髮, 初戀感

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