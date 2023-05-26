小貓眼妝退燒！2023「氛圍感眼妝」最紅　束狀睫毛、臥蠶是重點

文／美人圈

拿下口罩後，妝容也要順勢更新！繼先前火遍韓網及小紅書的釣系小貓眼妝，2023年最紅的就是這款「氛圍感眼妝」！將眼妝重點放在睫毛及臥蠶，塑造出楚楚可憐、顯嫩的純欲氛圍，今天帶來2023韓系氛圍感眼妝重點，快跟著一起換上這款清新減齡的眼妝吧！

小貓眼妝退燒！2023大紅的「氛圍感眼妝」

先前BLACKPINK的Jennie、《單身即地獄》宋智雅、NO:ZE帶紅的那種釣系小貓眼妝，眼影色調偏濃、帶點小煙燻風格，整體以眼線為主角，呈現一種俐落的魅惑感覺。而2023韓系眼妝的流行趨勢，是更為清新乾淨的氛圍，不僅弱化眼影用色，眼妝重點也放在睫毛及臥蠶上，打造出清純感滿滿且相當減齡的氛圍感。

▲（右）Jennie、（左）張員瑛。（圖／IG@jennierubyjane、for_everyoung10）

韓系氛圍感眼妝教學

1：眼周校色

要打造乾淨的眼妝，重點就是眼周的明亮度，透過校色也可以讓後續眼影更加輕透乾淨。如果本身沒有眼周暗沉的問題，只要輕掃些蜜粉即可；如果眼周有泛紅或暗沉，底妝後建議針對眼周進行局部校色，青色黑眼圈可以選擇帶橘色調的校色遮瑕來修飾，偏黃色的暗沉可以用藍色或紫色、粉色調來提亮，達到眼周肌膚的校色遮瑕效果。

▲打造乾淨的眼妝，重點就是眼周的明亮度。（圖／IG@luna_makeup_official）

2：弱化眼影色彩

氛圍感眼妝中，眼影也要盡可能精簡，簡單用深、淺兩色眼影暈染及加深輪廓即可。像是裸棕色、奶茶色、粉棕色等暖棕色調的眼影都很推薦，可以很好的修飾並凸顯輪廓感，也不會太濃艷，先用淺色眼影大面積上在眼窩及下眼瞼，接著再用深一階的眼影色從眼尾慢慢往前畫到前1/3部位及眼尾三角區，稍微加深整個輪廓，就能畫出既乾淨又有層次感的韓系氛圍眼妝。

▲氛圍感眼妝的眼影也要盡可能精簡。（圖／IG@peripera_official，下同）

3：根根分明束狀睫毛

接下來的步驟非常重要！因為眼影部分非常淡，所以根根分明的束狀睫毛會是整個眼妝的重點。首先，注意刷睫毛前一定要將睫毛夾的非常翹，將眼頭、眼尾的睫毛順著方向轉動睫毛夾，這樣子可以抓到眼頭及眼尾細小的睫毛。接著刷上一層睫毛膏，趁睫毛膏乾燥前，用鑷子稍微將2-3根睫毛沾在一起、讓睫毛變成束狀，夾的時候注意可以順便將結塊部分夾掉，讓睫毛更加自然。

▲根根分明的束狀睫毛是整個眼妝的重點。（圖／Youtube／코코초 COCOCHO）

4：深色眼影暈染眼線

氛圍感眼妝會最大限度弱化銳利感的眼線，如果還是想加強眼線的話，可以用深色眼影來取代眼線。使用扁刷沾取深棕色的眼影輕輕上在眼尾、往外延伸畫出眼線，不用畫的太銳利，接著在眼線上方輕輕暈染，也可以視情況疊加棕色眼影，弱化眼線的線條感。

5：珠光提亮眼頭及臥蠶

眼妝整體很清淡的情況下，另一個很重要的關鍵就是臥蠶！用珠光色打亮臥蠶前半段及眼頭，可以為整個眼妝增加輪廓感及細節，珠光的光澤也可以讓眼妝更具清新靈動的氛圍，想要臥蠶更加明顯的話，也可以在臥蠶下方用淺色調陰影色畫出一條陰影線條，讓臥蠶更加凸顯。

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