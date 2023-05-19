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無印良品進駐大潤發開店中店　消費滿千現抵百元再送購物袋

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▲無印良品大潤發內湖店。（圖／業者提供）

▲無印良品大潤發內湖店對外開幕。（圖／ MUJI提供）

記者蔡惠如／台北報導

日系雜貨無印良品MUJI，在北台灣最大店「微風松高」開幕前，搶先開幕旗下首間與量販合作的「店中店」店型，其店舖位子就在內湖大潤發2樓，佔地315坪屬中型店，提供約300種品項，並推出4項開幕優惠回饋，5／25前至店鋪消費1,000元，除可享現折100元優惠之外，還有限量購物袋贈品。

▲無印良品大潤發內湖店。（圖／業者提供）

無印良品在台展店火力全開，不到兩年就開幕650坪大直美麗華與700坪高雄岡山旗艦大店，而位於信義區的微風松高700坪旗艦店也將在5／31開幕，今（5／19）宣布與量販通路大潤發首間內湖店中店也正式營運，讓內湖該區域除了IKEA、HOLA特力和樂、宜得利之外，再添一間生活居家品牌供民眾選購。

▲無印良品大潤發內湖店。（圖／業者提供）

無印良品大潤發內湖門市品項包括男女童裝、美妝保養品、家用品、收納箱、旅行用品及文具用品等；食品類除有多樣化的零食點心外，更備齊在地生產開發的各式料理與飲品，包含冷凍食品、調味料與台灣特色食材點心等，近300支品項，希望滿足各年齡層的需求。

▲無印良品大潤發內湖店。（圖／業者提供）

而賣場採用氣氛區隔的模式陳列，配合大賣場的購物客單，在主動線旁強化「日日好物」商品系列，精選200元以下的日常用品作為選品推薦，消費者須在無印良品店中店內結帳，為提升結帳便利性，導入「自助收銀」服務，此外相關服務包括退貨與商品查詢等也獨立提供，與大潤發賣場的收銀與服務做區隔。

▲無印良品大潤發內湖店。（圖／業者提供）

▲無印良品大潤發內湖店。（圖／業者提供）

業者表示，針對「MUJI無印良品大潤發內湖門市」開幕，也推出限定優惠，包括即起至5／25前，​當日單筆消費滿1,000元即可折抵100元、滿2,000元可折抵200元；即起至6／8前，購買​指定品項商品一箱即享85折優惠；​單筆消費滿1,000元即贈​聚酯纖維可攜式束口購物袋；5／26至6／8期間購買「日日好物」指定品項享現抵5元優惠。

▲無印良品大潤發內湖店。（圖／業者提供）

大潤發近年「聯名」動作不斷，去年年底嘉義店也開出IKEA旗下首間店中店，裡面甚至有美食小站進駐，讓嘉義消費者吃到10元霜淇淋，在台北的中崙店內，也有宜得利店中店進駐，量販店商品種類繁多，是民眾回持續前往採買的消費點，引進不同品牌店中店，也能提供消費者更多產品層次選擇，做出差異化也是實體零售的新嘗試。 

▲IKEA嘉義城市店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA嘉義城市店開幕。（圖／業者提供）

▲IKEA嘉義城市店在去年底開幕，也是設置在大潤發的賣場內，開幕時吸引許多民眾去嚐鮮。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

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關鍵字：

無印良品, ＭＵＪＩ, 大潤發店中店

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