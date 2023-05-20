對朋友最好的3大星座！Top 1超講義氣，兩肋插刀也無條件支持你

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

朋友多不代表一定好，有些朋友玩樂時好，但有困難時就躲到不見人影，也有些人對待朋友非常真心，種感情、講義氣，有什麼事一定陪在你身邊，付出行動幫助你、挺你。而12星座中就有幾個星座以對朋友的關懷、支持和真心而聞名，像是以下3個星座就被認為是對朋友最好的星座，快來看看你的朋友上榜幾位。

Top 3：巨蟹座



巨蟹座本身就是一個極具同情心和情感豐富的星座，不僅對家人好，對朋友也很用心，因擁有極高的情感智商加上內心也較敏感，能敏銳地察覺朋友的需求，適時的關心對方，無論何時都願意提供安慰和支持。而且他們很善於聆聽，又很同情心和同理心，很能理解對方的喜怒哀樂，總是能給出溫暖的建議，讓朋友感到被安慰和理解。而巨蟹具有的忠誠和保護意識也是他們成為朋友們能依靠的避風港，當朋友有困難時，也會毫不猶豫地提供幫助和支持。

Top 2：天秤座



和藹、溫柔的天秤座，很能站在對方的角度上同理、理解他人，善於傾聽又很懂得照顧別人的情緒，對朋友來說就是「貼心小棉襖」般的存在。他們很注重平衡、和諧，同時溝通技巧又好，常在朋友圈中擔任協調者和諮詢對象，當朋友煩惱時，他們總能冷靜的給出建設性意見，讓人覺得安心；而當朋友需要他們時，天秤也總是付出一切使命必達，犧牲點也沒什麼。即使朋友不小心傷害了他們，個性佛系又很懶的他們，沒多久就淡忘了，不太記仇，只記得人家對他們的好。

Top 1：獅子座



總是充滿自信和熱情的獅子座，很樂於幫助別人，重感情的他們尤其對待朋友非常講義氣，總會以積極的態度鼓勵朋友，會全心全意地支持朋友的目標和夢想，在朋友需要人盟友時，他們絕對會站在你這一邊，並提供無條件的支持和幫助，就連在金錢方面對朋友也很大方。獅子天生的開朗和幽默感也能為身邊朋友帶來歡樂和活力，他們對朋友很忠誠，也很講信用，只要答應了就永遠會為朋友保守秘密。是那種平時能開心玩樂，遇到事情時又很願意為你兩肋插刀的死忠換帖。