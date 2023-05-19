直播／八木莉可子首度看DIOR秀　5／21一起飛墨西哥發現2024早春爆款

▲DIOR 2024早春秀在墨西哥的首都墨西哥城舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR的2024早春秀，將在墨西哥的首都墨西哥城舉行，日本女星八木莉可子將首度現身秀場，欣賞創意總監Maria Grazia Chiuri的最新作品，台灣時間5月21日早上10點30分，鎖定上方直播連結，就能一秒飛越半個地球，和八木莉可子一起看秀。

Maria Grazia Chiuri致力於誌慶全球各地精湛織品工藝與文化，例如今年3月底的2023秋季系列在印度孟買發表，將印度傳統刺繡發揮至更精湛層次，現在則把場景拉到墨西哥。墨西哥城是美洲最古老的首都，最初的歷史可追溯到西元1325年，豐富的文化底蘊可見一般，DIOR將透過服裝與之對話，重新詮釋並發揚墨西哥的藝術、織品等等，令人相當期待。

▲日本女星八木莉可子在東京參觀「CHRISTIAN DIOR：DESIGNER OF DREAMS」展覽。（圖／翻攝yagirikaco_official IG）



▲八木莉可子穿DIOR 2023早春系列服裝。（圖／翻攝yagirikaco_official IG）

八木莉可子從寶礦力女孩到日劇《First Love》的少女野口也英，清新氣質很有獨特味道，去年底她曾在東京參觀「CHRISTIAN DIOR：DESIGNER OF DREAMS」（克麗絲汀迪奧：夢的設計師品牌特展），大讚展覽中的每個空間都充滿美妙、迷人的氣氛，彷彿夢幻世界，延續與DIOR的緣分，她將赴墨西哥成為2024早春秀的座上賓，同場還有被稱為「英國甜心」的網球女將Emma Raducanu、娜歐蜜華茲（Naomi Watts）等人，讓這場秀的台上台下都耀眼。

各大精品品牌輪流到世界各地辦秀、讓服裝有更多可能，剛落幕的GUCCI 2024早春秀，在南韓首爾景福宮舉行，揉合韓國文化與GUCCI風格，街頭元素與韓服細節因此碰撞出新鮮火花，LOUIS VUITTON（LV）的2023早秋秀選擇了首爾漢江潛水橋（Jamsu Bridge），潛水橋聯繫江南、江北，藉以象徵匯聚現在、過去與未來，也呼應了服裝所回顧、創意總監Nicolas Ghesquiere執掌LV這 10年來的經典。

▲GUCCI 2024早春秀，選在於首爾景福宮登場。（圖／品牌提供）



▲LV 2024早春秀，地點在首爾漢江潛水橋。（圖／品牌提供）

而LV將於5月25日登場的2024早春秀，會飛到義大利馬焦雷湖（Lake Maggiore）博羅梅歐群島（Isole Borromee）的美麗島（Isola Bella）發表。看完DIOR在墨西哥城的早春系列，就到美麗島欣賞LV早春女裝吧！

▲LV 2024早春系列，將於5月24日在義大利的美麗島發表。



