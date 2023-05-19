全新Flip Flap編織包、最奢華「薯條盒」！Bottega Veneta早秋重點搶看

記者鮑璿安／台北報導

將編織工藝玩得神乎其技的Bottega Veneta，終於發布2023早秋系列，《ET FASHION》為讀者整理出重點，帶大家一睹新季單品，無論是皮革材質襯衫、各種進化的Intreccio 編織包款，都可見創意總監 Matthieu Blazy自成一格的設計美學，示範了最日常的高級感！

▲Matthieu Blazy 最拿手的皮革印刷錯視工法，襯衫其實是皮革材質 。（圖／品牌提供）







▲低腰抓皺裙裝搭配編織涼鞋 。（圖／品牌提供）





▲俐落剪裁的兩截式洋裝。（圖／品牌提供）

▲MatthieuBlazy 將愛犬 John John 的樣貌以緹花織紋設計呈現在毛衣中 。（圖／品牌提供）

看過幾季創意總監 Matthieu Blazy所操刀的系列，就知道「眼見不一定為實」，他擅長皮革印刷錯視工法，這次依然將看似尋常不過的襯衫、毛呢、T恤單品，一一進化成進階皮革材質，唯有親自觸摸才能感受真實感。除了在材質上玩轉，擁有誇張廓形的披風外套、低腰抓皺連身裙，能充分感受到服裝的生命力與流動感；MatthieuBlazy 更將愛犬 John John 的樣貌以緹花織紋的設計呈現在毛衣中，發揮了品牌少見童趣詼諧的一面。

▲全新包款Flip Flap 。（圖／品牌提供）





▲ANDIAMO 皮革編織手提包 。（圖／品牌提供）

▲圓錐形狀編織袋。（圖／品牌提供）



時髦人士所期待的Intreccio 編織手法，從服飾蔓延到包款配件，全新包款Flip Flap，以最實用的手提方式誕生，加入粗曠的帆布、細膩的麂皮並交織編織元素，極簡剪裁打破性別藩籬，可說是男女皆可擁有；在春夏闖出名號的Andiamo肩背包更是擁有了全新尺寸及色彩。藏在眾多配件中，也發現了一款有趣的圓錐形狀編織袋，形象照中模特兒神情自在手持薯條，無疑是最奢華的「薯條盒」。





▲Snap 織帶涼鞋 。（圖／品牌提供）

隱藏在摩登風格的服飾之下，本季鞋履方面，帶有休閒步調的Vulcan帆布運動鞋靈感源自 1960 年代的網球鞋，而Snap 織帶涼鞋則稍稍延續了夏季的涼意，在正式與日常風格中取得平衡。

▲Balenciaga秋季23系列鋪棉西裝外套搭配4x4立方形包款。（圖／品牌提供）

▲模特兒們在店內試衣間對鏡自拍的模樣，構成了BALENCIAGA 秋季23系列形象照。（圖／品牌提供）

同時Balenciaga秋季23系列登場，創意總監 Demna 一再展現渴望回歸時裝的本質，憑藉實穿性質、不規則剪裁和意想不到的材質元素，構成了新穎的服裝搭配。大部分男女皆可演繹的黑色系搭配中，那件擁有oversize輪廓的西裝外套以鋪棉手法製造蓬潤感，模特兒手拎4x4立方形包款，質地柔韌、可翻蓋開啟打破手拿包常規形態。Parka大衣搖身一變成為收腰的裹身款夾克和背心；西裝外套或襯衫經過放大比例、對折或填充，重塑出解構風格的廓形，賦予舒適且寬鬆的樣貌。