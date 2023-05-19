fb ig video ETtoday search mobile

全新Flip Flap編織包、最奢華「薯條盒」！Bottega Veneta早秋重點搶看

>

記者鮑璿安／台北報導

將編織工藝玩得神乎其技的Bottega Veneta，終於發布2023早秋系列，《ET FASHION》為讀者整理出重點，帶大家一睹新季單品，無論是皮革材質襯衫、各種進化的Intreccio 編織包款，都可見創意總監 Matthieu Blazy自成一格的設計美學，示範了最日常的高級感！

▲▼Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Matthieu Blazy 最拿手的皮革印刷錯視工法，襯衫其實是皮革材質 。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲低腰抓皺裙裝搭配編織涼鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲俐落剪裁的兩截式洋裝。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲MatthieuBlazy 將愛犬 John John 的樣貌以緹花織紋設計呈現在毛衣中 。（圖／品牌提供）

看過幾季創意總監 Matthieu Blazy所操刀的系列，就知道「眼見不一定為實」，他擅長皮革印刷錯視工法，這次依然將看似尋常不過的襯衫、毛呢、T恤單品，一一進化成進階皮革材質，唯有親自觸摸才能感受真實感。除了在材質上玩轉，擁有誇張廓形的披風外套、低腰抓皺連身裙，能充分感受到服裝的生命力與流動感；MatthieuBlazy 更將愛犬 John John 的樣貌以緹花織紋的設計呈現在毛衣中，發揮了品牌少見童趣詼諧的一面。

▲▼Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲全新包款Flip Flap 。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲ANDIAMO 皮革編織手提包 。（圖／品牌提供）

▲▼Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲圓錐形狀編織袋。（圖／品牌提供）

時髦人士所期待的Intreccio 編織手法，從服飾蔓延到包款配件，全新包款Flip Flap，以最實用的手提方式誕生，加入粗曠的帆布、細膩的麂皮並交織編織元素，極簡剪裁打破性別藩籬，可說是男女皆可擁有；在春夏闖出名號的Andiamo肩背包更是擁有了全新尺寸及色彩。藏在眾多配件中，也發現了一款有趣的圓錐形狀編織袋，形象照中模特兒神情自在手持薯條，無疑是最奢華的「薯條盒」。

▲▼Bottega Veneta 。（圖／品牌提供）

▲Snap 織帶涼鞋 。（圖／品牌提供）

隱藏在摩登風格的服飾之下，本季鞋履方面，帶有休閒步調的Vulcan帆布運動鞋靈感源自 1960 年代的網球鞋，而Snap 織帶涼鞋則稍稍延續了夏季的涼意，在正式與日常風格中取得平衡。

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga秋季23系列鋪棉西裝外套搭配4x4立方形包款。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga。（圖／品牌提供）

▲模特兒們在店內試衣間對鏡自拍的模樣，構成了BALENCIAGA 秋季23系列形象照。（圖／品牌提供）

同時Balenciaga秋季23系列登場，創意總監 Demna 一再展現渴望回歸時裝的本質，憑藉實穿性質、不規則剪裁和意想不到的材質元素，構成了新穎的服裝搭配。大部分男女皆可演繹的黑色系搭配中，那件擁有oversize輪廓的西裝外套以鋪棉手法製造蓬潤感，模特兒手拎4x4立方形包款，質地柔韌、可翻蓋開啟打破手拿包常規形態。Parka大衣搖身一變成為收腰的裹身款夾克和背心；西裝外套或襯衫經過放大比例、對折或填充，重塑出解構風格的廓形，賦予舒適且寬鬆的樣貌。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Bottega Veneta, 早秋, 編織

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

獨／101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」終於來了！　6月底試營運

獨／101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」終於來了！　6月底試營運

NIKE熱門鞋限時打5折！「520官網特惠開跑」直接降2千元

NIKE熱門鞋限時打5折！「520官網特惠開跑」直接降2千元

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

掉髮、頭皮出油都有救！營養師教你吃對東西，擊退惱人6大問題 全新Flip Flap編織包、最奢華「薯條盒」！Bottega Veneta早秋重點搶看 項鍊彈出眼鏡、墜飾拉出筆　藏家大方亮百年古董珠寶辦展 一張圖測出你「人生最大的福氣」是什麼？　看到這個人生必有小財富 第一眼看到馬克杯還是包包？　超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」 對朋友最好的3大星座！Top 1超講義氣，兩肋插刀也無條件支持你 梅根馬可胸下挖洞金裝大解放　風光後爆狗仔狂追又遭打臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面