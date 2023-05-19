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獨／101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」終於來了！　6月底試營運

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▲台北101。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101全台最貴吃到飽餐廳「饗」，據悉將在6月底試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

全台最受矚目的吃到飽餐廳「饗」，開幕時間從去年傳到今年，據悉終於要在6月底試營運，這間饗賓集團旗下的最頂級吃到飽餐廳，位在台灣地標台北101大樓86樓，不但具有挑高大格局空間，視野也無可比擬，堪稱是饗賓集團的代表店，而客單也傳出在一個人3,000元上下，將創下台灣吃到飽餐廳最高標。

旗下擁有「INPARADISE饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」、「果然匯」Buffet餐飲的饗賓集團，旗下目前頂規的吃到飽品牌為「INPARADISE饗饗」與「旭集」，在去年初取得86樓原「頂鮮101」空間經營權後，也解鎖原本不易展店的「INPARADISE饗饗」系列，在新莊宏匯i-Tower開出首間分店，也傳出將進軍高雄。

「INPARADISE饗饗」系列之所以能開始開分店，是因為而最頂級的集團招牌「饗」，將在台北101第86樓登場，其高空餐廳名稱定調為「饗」一個單字，也似乎是有無可取代之意。

而一人3,000元左右的「破表客單」，自然也會祭出龍蝦等頂規海鮮與其他高檔食材，徵才網站也顯示「饗」將在5／25舉辦面試活動，上班期限訂為一個月內，也與6月底試營運期程相符合，且除了外場服務人員，也在徵求「吧檯咖啡飲品調酒師」，可見也會提供顧客調酒類的項目選擇。

「饗」其裝潢與設備斥資2億元打造，為符合台北101為觀光景點的定位，也將在該餐廳打造在地風味、能表現台灣風情的特色菜與裝潢設計。原計劃在去年底前開幕，因裝潢設計與工程作業延宕至今年，該店將在6月底試營運迎客，101甚至為其規劃專屬分流的電梯動線，可見相當看好即將來臨的體驗人潮。

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關鍵字：

饗饗, 吃到飽, 宏匯, 新北, , 101, 試營運

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