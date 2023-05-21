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星・變美／42歲張柏芝太凍齡！靠「超狂防曬法」維持少女美肌還曬不黑

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▲▼42歲張柏芝靠「超狂防曬」凍齡少女肌 。（圖／翻攝張柏芝小紅書、微博）

▲張柏芝肌膚狀態、身材都維持超好，是許多人心中的不老女神。

記者張毓容／台北報導　 圖／翻攝張柏芝微博、小紅書

擁有精緻臉孔的女星張柏芝，是許多人心中的不老女神，42歲的她狀態維持超好、少女感十足，完全看不出來是三個孩子的媽，尤其是她那細膩透亮的肌膚，就算素顏出鏡也美翻。她的凍齡秘訣之一就是超級重視防曬，近日她就分享自己出遊必帶的物品，其中就包含各種愛用防曬好物和防護秘訣，超狂防曬作法讓即使很愛戶外運動的她也能不曬黑、不曬老，快一起來學。

▲▼42歲張柏芝靠「超狂防曬」凍齡少女肌 。（圖／翻攝張柏芝小紅書、微博）

＃隨時攜帶折疊水瓶

張柏芝提醒，一定要多喝水，尤其若有曬太陽會缺水，所以她隨時都會帶著水瓶，但她不喜歡一般不鏽鋼類型的水瓶，而是喜歡帶可以折疊的水瓶，裡面沒有水的時候，可以捲起來變成小小一個，不佔空間又很環保，是她的補水必備好物。

＃盡量別穿白色的衣服

她也分享，在戶外活動或是大太陽下千萬別穿白色衣服，白色衣服會吸引很多光源，會反射更多的光線到臉上，臉部會被「曬得更多」。

＃防曬用品超齊全

她提醒防曬要用心，一定要做好防曬的每一個步驟，像她防曬霜不只會擦臉部，連身體都要塗防曬，還會搭配防曬衣、防曬面罩等防曬用品，從裡到外都不讓紫外線有可趁之機。

▲▼42歲張柏芝靠「超狂防曬」凍齡少女肌 。（圖／翻攝張柏芝小紅書、微博）

1.防曬面罩
光是防曬面罩她就買了很多種，很多人會買能直接罩到眼下的款式，她也有，但她表示就算戴了防曬面罩，她也會先用防曬乳打好底，以防紫外線從縫隙、沒遮蔽之處入侵，「你怎麼知道有沒有一些漏網之魚（紫外線）」。

▲▼42歲張柏芝靠「超狂防曬」凍齡少女肌 。（圖／翻攝張柏芝小紅書、微博）

▲▼42歲張柏芝靠「超狂防曬」凍齡少女肌 。（圖／翻攝張柏芝小紅書、微博）

2.防曬乳液噴霧
她也分享了一款最近發現很好用的防曬品，是美國品牌coppertone專為嬰幼兒推出的防曬乳液噴霧（Water Babies Lotion Spray），這款防曬讓她感到很驚喜，瓶身標示有添加蘆薈、維他命E，「擦完之後很舒服、好潤滑」。

但她不會直接往臉上噴，而是會先按壓噴在手上，再擦到臉部、脖子上，「一擦上去好舒服，它是會變白的，但是你不會覺得它不舒服」，她也以「大家現在可能會用30分鐘吃早餐，但是我會用1小時來做防曬」透露自己對於防曬的重視。除了塗臉部、頸部，就連雙手她也沒忘，同樣先將防曬噴霧擠在手上，以雙手交握確保連手指根部縫隙都有塗，她提醒「因為手指裡面也會變黑」。

▲▼42歲張柏芝靠「超狂防曬」凍齡少女肌 。（圖／翻攝張柏芝小紅書、微博）

3.防曬衣
塗完防曬乳，最後她還會再穿上一件有防曬效果的防曬外套，她笑說「別人會覺得好奇怪，怎麼穿得這麼誇張，但我不是要躲避讓大家認不出我，是要躲太陽」，躲避任何一個會被曬到機會，因此她提醒穿防曬衣也很重要。

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關鍵字：

星變美, 張柏芝, 女星, 凍齡, 抗老, 保養, 護膚, 防曬, 秘訣, 愛用品

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