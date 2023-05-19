掉髮、頭皮出油都有救！營養師教你吃對東西，擊退惱人6大問題

▲堅果富含維生素E，幫助頭皮達到油脂平衡。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越重視頂上問題，頭髮出油扁塌、落髮、頭皮屑都是大家關注的重點，營養師程涵宇針對6大頭皮頭髮困擾，教大家吃對食物補充營養，輕鬆擁有一頭清爽秀髮。

#頭皮出油又塌又黏

建議補充維生素A、B、C、D、E，可以促進毛囊正常代謝，控制皮脂腺油脂分泌，使頭皮達到油脂平衡，維持頭皮屏障的保護力。推薦食物有：地瓜、深綠色蔬菜、芭樂、鮭魚、堅果，也建議每天曬20~30分鐘太陽將維生素D補充起來。

#頭髮稀疏一直掉

建議補充鐵、維生素D、鋅、蛋白質，幫助維持頭皮頭髮生長週期不間斷，使毛囊正常代謝，同時促進頭髮生長。推薦食物有：蛤蜊、鮭、蝦、雞肉。

#頭皮屑雪花片片

建議補充維生素A、B6、B12、C，幫助減少頭皮屑、保濕平衡皮脂，同時找回免疫力，穩定頭皮肌膚健康。推薦食物有：胡蘿蔔、海鮮、奇異果、毛豆。

#頭皮發炎紅腫癢

建議補充維生素C、D、ω-3脂肪酸，幫助抵禦外在刺激、降低氧化壓力、重建頭皮屏障提升保護力，有助舒緩脂漏性皮膚炎、毛囊炎、乾癬、頭皮屑多、異位性皮膚炎、痘痘。推薦食物有：柑橘、牛奶、魚。

#白頭髮一直冒

建議補充維生素B12、生物素、維生素C、蛋白質，幫助保護黑色素細胞，是烏黑秀髮不可缺少的營養素。推薦食物有：海苔、熟雞蛋、菠菜、柳橙。

#頭髮長好慢

建議補充蛋白質、維生素A、C、E，促進毛囊正常分化，完整頭皮屏障，輕鬆擁有長得快又有韌性的健康髮。推薦食物有：牛奶、小番茄、腰果。

▲（圖／翻攝自FB/程涵宇營養師）