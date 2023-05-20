范冰冰「南半球」胸形全都露　穿性感透視裝當派對女王

▲范冰冰穿Miss Sohee couture 2023春夏禮服搭配Roger Vivier晚宴包參加派對。（圖／翻攝bingbing_fan IG）



記者陳雅韻／綜合報導

大陸女星范冰冰正在法國參加坎城影展，不少派對都能見到她的身影，目前最令人驚豔的一套造型是她出席The Red Sea x Vanity Fair舉辦的晚宴，她身穿現居倫敦、南韓籍設計師Park Sohee自創品牌Miss Sohee couture 2023春夏系列透視禮服亮相，上半身採全透膚設計，僅以3D立體的玫瑰花飾遮住前胸，大膽讓「南半球」胸形全都露。

▲范冰冰的透視裝僅以立體玫瑰圖案遮胸，南半球胸形全都露。（圖／翻攝bingbing_fan IG）





▲范冰冰轉過身也迷人，長斗篷讓美背若隱若現。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

若非有無比的自信，很難將Miss Sohee couture此件透視裝駕馭得好，范冰冰自帶強大氣場，穿起上半身透膚的禮服盡顯女神氣勢，精緻的立體玫瑰與藤蔓裝飾在胸前延展開來，成為整件禮服的主視覺也巧妙遮住重點部位，配上白色魚尾裙與飄逸斗篷，性感迷人，她同時戴上與玫瑰圖案相呼應的閃亮頭飾，讓人不注意也難。

▲范冰冰（右）與英國超模娜歐咪坎貝兒相見歡。（圖／翻攝bingbing_fan IG）





▲范冰冰（左）與《艾蜜莉在巴黎》中飾演天菜大廚的法國男星Lucas Bravo合影。（圖／翻攝bingbing_fan IG）



范冰冰已多次穿上Miss Sohee couture禮服，品牌設計師Park Sohee在疫情爆發前到英國中央聖馬丁藝術學院求學，她透過社群分享自己的創作，吸引來自中東百萬元訂製服的訂單而開啟事業，南韓夯團BLACKPINK、饒舌女王卡蒂B（Cardi B）都是她的顧客。此次范冰冰跑趴選穿最新的玫瑰透視裝，開心與英國超模娜歐咪坎貝兒、在《艾蜜莉在巴黎》演出天菜大廚的法國男星Lucas Bravo合影，吸睛度百分百。