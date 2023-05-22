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包・開箱／「Valentino粉」Rockstud23手袋登場！鉚釘遇上芭比粉的搖滾戀曲

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記者鮑璿安／專題報導

作為Valentino品牌中最有記憶點的標誌，鉚釘元素自2010年問世後屹立不搖，直至今日，Valentino Garavani 新款Rockstud23手袋在早秋時節登場，並且傾注秋冬大勢Pink PP 粉色色調，譜出一段龐克搖滾與浪漫的協奏曲，《ET FASHION》包開箱為讀者近距離解析這款包款的更多亮點！

▲▼valentino 。（圖／品牌IG）

▲Valentino Garavani 新款Rockstud23手袋在早秋時節登場 。（圖／品牌IG）

▲▼valentino 。（圖／品牌IG）

▲Rockstud鉚釘走過10多年，依然是Valentino不敗元素。（圖／品牌IG）

回到鉚釘的起點，設計師雙人組合 Maria Grazia Chiuri 與 Pierpaolo Piccioli 於2010年聯手打造，為向羅馬和以琢石建築馳名的羅馬宮致敬，帶來如縮小版金字塔的鉚釘，看似鋒利的鉚釘其實最具包容性，因為Rockstud隨著時間推進不斷，可大可小被點綴在包款、鞋履配件上，厲害到毫無違和感，龐克與貴族、高訂與街頭碰撞交融。

▲▼valentino 。（圖／品牌IG）

▲Valentino Garavani 新款Rockstud23手袋由全新品牌代言人新生代演員佛蘿倫絲普伊搶先演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼valentino 。（圖／品牌IG）

▲港星陳慧琳（Kelly） 。（圖／品牌提供）

凡是被鉚釘鑲滿的單品，都能擁有話題性和不敗時髦感，作為最新早秋系列中最搶眼的包款，Valentino Garavani 新款Rockstud23手袋由全新品牌代言人新生代演員佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）搶先演繹，她穿著緊身洋裝開懷大笑，打破精品形象照遙不可及的印象。日前港星陳慧琳（Kelly）來台時，在機場拎上Rockstud23 粉色肩背包，成為全身造型的點睛之筆。

▲valentino 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Rockstud23搭上芭比粉Pink PP 。（圖／記者鮑璿安攝）

Rockstud 23以最摩登的方包流線打造簡潔感受，邊緣飾以優雅的同色系鉚釘相互映襯，採用翻扣方式製造開袋過程的儀式感，一次推出芭比粉Pink PP、奶油白與極簡黑，借助可調節肩帶滿足肩背、斜背需求，悄悄刻畫了不同女性風格，在率性與溫柔間相得益彰。

► 包・開箱／張員瑛出鏡率超高MIU MIU手袋是這款　多種尺寸一次滿足

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關鍵字：

包開箱, Valentino, Rockstud23

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