范少勳皮膚好到「老婆以為他去做臉」！「睡前儀式」寵女無極限

▲范少勳出席活動透露自己最近皮膚好到被太太以為去做臉。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝范少勳IG

陸續以多部戲劇、電影受到注目的范少勳，近來又因演出夯劇《模仿犯》使人氣再度爆漲，可說是新一代戲劇男神。近日他出席代言品牌d program敏感話題年度新品發表活動，透露自己最近工作家庭兩頭燒，靠著最近愛用的秘密武器讓肌膚回到穩定狀態，甚至好到太太以為他去做臉！而身為新手爸爸的他更自曝為女兒打造了一套超有愛的「睡前儀式」，堪稱寵女無極限。

近期新戲作品不斷的范少勳，以粉色襯衫搭配醫師白袍現身活動現場，帥氣顏值超吸睛外，他的肌膚狀態也好到自體發光。但他卻透露，其實最近真的有一點感覺工作跟家庭兩頭燒，尤其前陣子女兒得了玫瑰疹，晚上變得很難睡，連帶讓他的作息也大亂，導致肌膚開始出現過敏、泛紅，還起了一些小疹子，還好身為「d敏大使」的他，立刻把即將推出的新品「急救小粉瓶」拿來連續用了好幾天，肌膚很快就穩定、恢復，不只他覺得好用，連太太都覺得不可思議，「她以為我偷偷跑去做臉！」

他也分享自己的使用小撇步，他會把「急救小粉瓶」和「d敏急救霜」一起使用，能幫助更保濕，也讓修復效果更好。他更會搭配按摩或刮痧板使用，可以幫助肌膚緊緻，讓吸收效果更好，氣色也會變好。

他更自豪透露，在大家印象中，通常會覺得女性比男性更會保養，但因為有了「急救小粉瓶」，反而是他「教」太太保養！太太現在因為帶小孩，比較沒有認真的在保養，他就把急救小粉瓶推薦給太太使用，「因為她也不喜歡很多添加物、有酒精的保養品，也希望能快速吸收，而這款精華就是很好的推薦（很適合太太）。」

晉升人夫、人父的他，現在談到生活三句離不開女兒，他提到最近可能換季關係，寶貝女兒的肌膚有些乾癢、泛紅等小狀況，他也試著用了一點急救小粉瓶按壓在肌膚局部，就有舒緩她的肌膚小問題，也因為無酒精、無香料和無刺激添加，用起來比較安心。他更透露自己幫女兒培養了一套「睡前儀式」，在女兒睡前會幫她稍微按摩一下臉部、手部，幫她放鬆一下，也讓她知道該睡覺了，寵女行徑讓人聽了忍不住姨母笑。