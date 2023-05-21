8種食材「幫瘦腿＋美白」　夏日美腿秀出來

▲多食用瘦腿食材，健康又能改善體態。（圖／unsplash）

編輯／借借

夏天來了又是露腿季節，但每天在辦公室忙碌根本沒時間運動，不過沒關係，嘗試一些有助於瘦腿的食材，這樣就能藉著吃東西，來幫助我們塑造纖細的美腿！聽起來是不是很夢幻？

木瓜

木瓜中含有蛋白分解酵素，可以幫助分解脂肪，減輕腸胃負擔，還能美白肌膚，讓大腿漸漸變得結實，同時還有促進腸道健康的功效。

▲木瓜營養豐富，又能幫助腸胃消化。（圖／pixabay）

蘋果

蘋果營養豐富，有助於代謝體內鹽分，其中的蘋果酸還能促進燃燒卡路里，有助於瘦腿。

奇異果

奇異果富含維生素C，同時也含有豐富的纖維，可以加快脂肪分解，並產生飽足感，避免攝取過多脂肪使腿部變粗。

▲奇異果含維生素C，也能讓皮膚變美。（圖／pixabay）

菠菜

菠菜熱量低，富含膳食纖維，有助於消化，同時也能促進排毒，幫助下半身減重。不過要注意，烹調菠菜時不要煮得太久，以免營養流失。

紅豆

有些人的腿粗並不是因為肥胖，而是因為水腫。紅豆是一種利尿消腫的食物，可以搭配薏仁一起食用，對健康也有幫助。

▲紅豆消水腫功效許多人都知道。（圖／pixabay）

芹菜

芹菜中含有易被人體吸收的膠質性碳酸鈣，攝取鈣質有助於預防雙腿浮腫，而且豐富的鉀含量也有助於瘦腿。

芝麻

芝麻富含維他命E、B1和鈣質，還含有亞麻仁油酸，可以幫助降低血管中的膽固醇，加速新陳代謝，讓減肥瘦腿變得更輕鬆。

▲若不知道吃法，市售芝麻糊也很方便，但要注意糖分。（圖／pixabay）

大豆

大豆含有豐富的纖維和優質蛋白質，可以讓腿部肌肉更加結實。而且大豆的熱量也不高，不用擔心會引起體重增加的問題。



這些食材都是天然的瘦腿助手，可以在日常飲食中加入，一起享受美味的同時為自己的身材加分。當然，還是要記得保持均衡飲食和適量運動才能達到最佳效果，不妨多攝取這些食材，讓瘦腿之路變得更加輕鬆愉快吧！