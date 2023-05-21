fb ig video ETtoday search mobile

8種食材「幫瘦腿＋美白」　夏日美腿秀出來

>

▲▼牛爾老師傳授「美腿4招」，小粗腿瘦一圈 。（圖／Unsplash）

▲多食用瘦腿食材，健康又能改善體態。（圖／unsplash）

編輯／借借

夏天來了又是露腿季節，但每天在辦公室忙碌根本沒時間運動，不過沒關係，嘗試一些有助於瘦腿的食材，這樣就能藉著吃東西，來幫助我們塑造纖細的美腿！聽起來是不是很夢幻？

木瓜
木瓜中含有蛋白分解酵素，可以幫助分解脂肪，減輕腸胃負擔，還能美白肌膚，讓大腿漸漸變得結實，同時還有促進腸道健康的功效。

▲▼木瓜,水果（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲木瓜營養豐富，又能幫助腸胃消化。（圖／pixabay）

蘋果
蘋果營養豐富，有助於代謝體內鹽分，其中的蘋果酸還能促進燃燒卡路里，有助於瘦腿。

奇異果
奇異果富含維生素C，同時也含有豐富的纖維，可以加快脂肪分解，並產生飽足感，避免攝取過多脂肪使腿部變粗。

▲▼ 防疫,維生素C,腸道,健康,免疫力,水果,奇異果。（圖／pixabay）

▲奇異果含維生素C，也能讓皮膚變美。（圖／pixabay）

菠菜
菠菜熱量低，富含膳食纖維，有助於消化，同時也能促進排毒，幫助下半身減重。不過要注意，烹調菠菜時不要煮得太久，以免營養流失。

紅豆
有些人的腿粗並不是因為肥胖，而是因為水腫。紅豆是一種利尿消腫的食物，可以搭配薏仁一起食用，對健康也有幫助。

紅豆。（圖／Pixabay）

▲紅豆消水腫功效許多人都知道。（圖／pixabay）

芹菜
芹菜中含有易被人體吸收的膠質性碳酸鈣，攝取鈣質有助於預防雙腿浮腫，而且豐富的鉀含量也有助於瘦腿。

芝麻
芝麻富含維他命E、B1和鈣質，還含有亞麻仁油酸，可以幫助降低血管中的膽固醇，加速新陳代謝，讓減肥瘦腿變得更輕鬆。

▲▼黑芝麻,芝麻醬,芝麻。（圖／翻攝自pixabay）

▲若不知道吃法，市售芝麻糊也很方便，但要注意糖分。（圖／pixabay）

大豆
大豆含有豐富的纖維和優質蛋白質，可以讓腿部肌肉更加結實。而且大豆的熱量也不高，不用擔心會引起體重增加的問題。

這些食材都是天然的瘦腿助手，可以在日常飲食中加入，一起享受美味的同時為自己的身材加分。當然，還是要記得保持均衡飲食和適量運動才能達到最佳效果，不妨多攝取這些食材，讓瘦腿之路變得更加輕鬆愉快吧！

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 美腿, 瘦腿

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

獨／101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」終於來了！　6月底試營運

獨／101全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」終於來了！　6月底試營運

對朋友最好的3大星座！Top 1超講義氣，兩肋插刀也無條件支持你

對朋友最好的3大星座！Top 1超講義氣，兩肋插刀也無條件支持你

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

真的準！挑一隻最順眼的小熊，秒測你的「內在小孩」想說什麼？

范少勳皮膚好到「老婆以為他去做臉」！「睡前儀式」寵女無極限 第一眼看到馬克杯還是包包？　超準心測揭曉「別人眼中你的魅力」 超準！「挑一杯最想喝的飲料」，秒測你在別人眼中的模樣 湯唯坎城戰袍冰雪漸變禮服超仙！　第二套「酒紅深V裙」更性感 范冰冰「南半球」胸形全都露　穿性感透視裝當派對女王 超準！「5杯水心理測驗」，挑一杯秒測你的「真實性格」 韓韶禧示範「西裝短褲」3種穿搭法　酷夏Polo衫、燕麥色西外都是必備

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面