營養師點出「吃快易發胖」3原因：飽足感20分鐘才會形成

▲吃飯速度其實和體重大有關聯。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

減重的眉角很多，除了少吃多動以外，原來吃東西速度的快慢會影響體重，營養師高敏敏說明，吃太快真的會變胖，她列舉3大原因，以及教你怎麼吃放慢速度，現在就快一起學起來！

#易攝取過多熱量

經過研究證實，吃太快容易吃下1.5倍的食物，容易造成身體負擔，除此之外也可能導致下一餐吃更多。

#很難產生飽足感

營養師高敏敏分享，產生飽足感至少需要20分鐘，當吃太快時，容易因為沒有感覺到飽，導致吃更多，或是在餐後吃垃圾食物，若是吃了一堆零食，下一餐又不太餓，就容易導致惡性循環。所以建議慢慢吃以外，也要多補足蔬菜，除了營養以外更能延長飽足感。

#胰島素阻抗

吃太快容易導致血糖波動大，日積月累下來就可以使胰島素阻抗，漸漸造成脂肪堆積。

或許有人會問：「我就是吃東西很快，要怎麼才能放慢速度呢？」，營養師高敏敏也給了建議如下：

1.用筷子小口吃

盡量使用筷子，並且放慢吃飯速度。

2.找慢食者吃飯

跟吃東西較慢的人一起吃飯，就會為了想配合對方，改善吃太快的習慣。

3.告訴自己，每口至少嚼20下再吞

許多女星都用這一招，每一口嚼完很多下再吞，可以幫助減少腸胃負擔。

4.吃未精製食物

請試著挑選未精緻食物，因為未精緻食物較為粗硬，需要嚼比較多下才能吞嚥，更能放慢吃飯速度。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師最後也提醒，現代人生活忙碌緊湊，到了吃飯時間常常吃很快，她提到除了要注重營養均衡外，慢食也是維持身材的關鍵之一，提醒大家不要等餓了才去吃飯，按時定量攝取、維持餐餐均衡不過飽，才是較好的飲食習慣。