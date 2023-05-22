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劉詩詩懶甩婚變流言　穿黑紗裙登坎城飄仙氣

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▲▼ 劉詩詩與范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩穿Armani Privé禮服搭配Qeelin首度曝光的Wulu Fairy高級珠寶登上坎城影展紅毯。（圖／翻攝qeelinjewellery IG）

記者陳雅韻／綜合報導

黑色禮服是隆重場合最不容易出錯的安全選擇，但如何穿得出色不單調，就是一門搭學問了，大陸女星劉詩詩與范冰冰現身熱烈進行中的第76屆坎城影展，不約而同都選穿黑色戰袍，各自穿出新高度，劉詩詩飄仙氣吸睛，范冰冰則禮服左側採亮片點綴透膚設計，性感模樣連特斯拉執行長馬斯克的名模媽媽梅伊馬斯克都留言大讚好美。

▲▼ 劉詩詩與范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩（右）與Qeelin創辦人Dennis Chan一同現身。（圖／翻攝qeelinjewellery IG）

▲▼ 劉詩詩與范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲劉詩詩另一套露肩黑禮服搭Qeelin金魚造型Qin Qin高級珠寶。（圖／翻攝qeelinjewellery IG）

上周才傳出劉詩詩與結婚8年的吳奇隆因小孩的教育問題冷戰3年，再次瞎傳兩人婚變 ，但她顯然不受影響，依然掛著甜美笑容現身坎城影展，她身穿Armani Privé黑色禮服現身，上半身是大顆閃石裝飾，下半身則為浪漫蓬裙，她同時戴上代言的華人珠寶品牌Qeelin首度曝光的Wulu Fairy高級珠寶，開口式的葫蘆造型項鍊與手環，優雅造型盡顯她的好氣質。

▲▼ 劉詩詩與范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰參加大陸版《Madame Figaro》晚宴，身穿加拿大禮服品牌MIKAEL D側面透視禮服。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

▲▼ 劉詩詩與范冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲范冰冰禮服左側採透膚設計並點綴閃亮珠飾亮片，相當吸睛。（圖／翻攝bingbing_fan IG）

向來敢穿的范冰冰所選的黑禮服自然不能單調無趣，她參加大陸版《Madame Figaro》晚宴，身穿昆凌結婚白紗品牌--加拿大品牌MIKAEL D的側面透視禮服，從領子到左半部禮服都呈現透膚點綴珠飾亮片，讓她的身形若隱若現，配上左側開高衩設計，再次成功擄獲全場目光。

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關鍵字：

劉詩詩, Qeelin, 范冰冰, 坎城影展

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