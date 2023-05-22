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楊紫瓊慘遭滑鐵盧　裹綠床單走紅毯挨批「歷來最糟造型」

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▲▼楊紫瓊出席坎城影展 。（圖/達志影像／美聯社）

▲楊紫瓊身穿Balenciaga綠色高訂服登坎城紅毯，被評為她歷來最糟的裝扮。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第76屆坎城影展熱烈進行中，楊紫瓊、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）兩位奧斯卡影后都參與盛會，各以一綠一紅的搶眼色調服裝登上紅毯。楊紫瓊身穿法國品牌Balenciaga綠色高級訂製服現身裘德洛（Jude Law）主演的新片《煽動者》（Firebrand）首映會，未料嬌小的她穿上綠色皺褶禮服又外罩拖地大披肩，被網友評為「災難」，認為是她歷來最糟糕的造型，很像裹著被單上陣，呼籲品牌「別再用皺皺的布料做衣服了」。

▲▼楊紫瓊出席坎城影展 。（圖/達志影像／美聯社）

▲楊紫瓊搭配Boucheron高級珠寶，Grosgrain項鍊鑲嵌美蛋白石、砂金礦物玻璃和鑽石。（圖／美聯社）

這不是楊紫瓊第一次選如此亮麗的綠色服裝亮相，但因禮服布料與剪裁，讓她顯得不若以往俐落，「時尚資優生」慘遭滑鐵盧；她不僅服裝選擇大膽，珠寶也勇於嘗試，選戴法國品牌Boucheron Vendome Lisère 系列耳環並混搭耳扣，以及鑲嵌美蛋白石、砂金礦物玻璃和鑽石的Grosgrain項鍊，她也沒忘了她最愛的Richard Mille名錶。

▲▼珍妮佛勞倫斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮佛勞倫斯一襲Dior紅色禮服優雅大器。（圖／美聯社）

另一位奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯則選穿Dior紅色細肩帶緞面禮服登場，她同樣手挽著披肩，但視覺上輕盈，配上Tiffany鑽石項鍊，彰顯優雅大器風範，

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關鍵字：

楊紫瓊, Balenciga, Boucheron, Dior, 珍妮佛勞倫斯

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