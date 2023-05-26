名醫爆RIMOWA「售後維修」翻車　留言狂推「2牌子」服務更讚

記者王則絲／台北報導

知名婦產科醫師蘇怡寧近日在社群上發文，指擁有的RIMOWA行李箱因輪子壞了需維修，但卻得到了糟糕的經驗，由於該零件台灣缺貨，需等待時間較長，他希望將行李箱寄放維修中心等待維修，卻得到這樣的回答：「不好意思，您必須把箱子拿回去等候通知喔，因為不知道要等多久，上一個客人從過年後就等到現在呢！」難以執行的售後維修，讓品牌價值在民眾心中翻車。故事引起網友關注，留言推薦「2牌子」服務更讚。

▲知名婦產科主治醫師蘇怡寧於社群分享RIMOWA維修經驗。（圖／蘇怡寧授權提供）



蘇怡寧還原與維修中心人員的對話：「Q：您好，我要維修。A：不好意思，這個套件目前全台灣都沒有貨喔。Q：沒關係，我可以把它放在這裡等嗎？不然我還要提回去。A：不好意思，您必須把箱子拿回去等候通知喔，因為不知道要等多久。Q：不知道要等多久？A：對啊，我們上一個客人從過年後就等到現在呢。」

RIMOWA維修中心的服務經驗讓蘇怡寧感到不滿意，根據人員的回覆讓他甚至有「是在排柏金包嗎」的感覺，貼文一出，同病相憐的網友們紛紛湧出，「一個月前拿去修（RIMOWA行李箱），說要等3~6個月」、「我今年預約等了四個月才換到輪子」等待時間比預期還久的案例有非常多。

也有網友分享自己轉而投向其他行李箱品牌，維修服務更好，其一為Samsonite，維修等待期間會提供顧客備用箱使用，服務很周到，「推坑Samsonite，維修好還有燙金名字」其二為TUMI的口碑最好，許多網友留言：「現在都用TUMI」、「TUMI雖然便宜了些，至少保固期限內維修很爽快」、「TUMI的服務好多了」TUMI許多維修可在店內完成，在某些情況下才會收取小額處理費用，不過，為強調TUMI的耐用特性，除有限的例外情況，在擁有商品的首年，如果發生任何損壞（包括正常磨損、航空運輸或其他運輸方式造成的損壞）， TUMI均將承擔全部維修費用，包括往返維修廠的運輸費用。

在蘇怡寧醫師Po出貼文後，很快地便收到RIMOWA方的致電關心，他也將後續分享給網友們知道，「星期天分享了我的自身感受之後才發現，有這麼多人跟我有一樣的慘痛經驗，我真心覺得他們辜負了太多人的期待，彌補我一個人從來就不是我想要的，我必須尊重大家所賦予我的話語權，我也沒有想要什麼禮遇，我認為Rimowa欠所有曾經支持過他的台灣人一個回應。」並對於RIMOWA強調終生保固的服務秉持懷疑態度，希望看到的是真正實質上的改變。而《ET FASHION》詢問RIMOWA部分，則得到「針對事件恕不回應」的回覆。