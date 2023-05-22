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珍妮佛勞倫斯太可愛了！　紅色訂製裙下穿的竟是「黑色夾腳拖」

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記者王則絲／外電報導

好萊塢女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）以阿富汗女性為題材的紀錄片《Bread and Roses》，出席第76屆坎城影展（Festival de Cannes），以一襲大器高貴的DIOR訂製紅色禮服登上紅毯，不料下樓梯時被鏡頭捕捉到，珍妮佛勞倫斯腳下踩的竟是「黑色夾腳拖」！立刻成為紅毯另類焦點，讓粉絲們被她的真性情與做自己給萌到了。

▲珍妮佛勞倫斯。（圖／達志影像）

▲珍妮佛勞倫斯。（圖／達志影像）

▲珍妮佛勞倫斯出席坎城影展紅毯。（圖／達志影像）

珍妮佛勞倫斯參與本屆坎城影展是為首部製作的紀錄片宣傳，《Bread and Roses》講述2021年塔利班入侵阿富汗，剝奪婦女權利的真實行徑，藉此呼籲全球關注阿富汗女性的權益。

▲珍妮佛勞倫斯 。（圖／路透）

▲珍妮佛勞倫斯被捕捉到禮服下踩著「黑色夾腳拖」。（圖／路透）

珍妮佛勞倫斯紅毯上選穿DIOR紅色訂製禮服，胸口荷葉邊多了分設計感，披肩手袖則是高雅氣質的來源，配上Tiffany鑽石項鍊點綴，然而其實她原先穿的是DIOR的紅色尖頭高跟鞋，不過後來被媒體捕捉到下樓梯時，不知何時已換成了「黑色夾腳拖」，這個可愛的小插曲讓網友們津津樂道，認為果然很像她的率性作風，也有人提到，珍妮佛勞倫斯在各大場合都曾差點因為禮服而絆倒，或許夾腳拖才是最適合她的紅毯單品吧。

▲珍妮佛勞倫斯。（圖／達志影像）

▲稍早珍妮佛勞倫斯以另一套DIOR高訂服亮相。（圖／達志影像）

稍早電影宣傳活動上，珍妮佛勞倫斯則是以白色網狀長洋裝亮相，來自DIOR 2023春夏高級訂製禮服，同樣是相當的仙氣迷人。

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關鍵字：

珍妮佛勞倫斯, Jennifer Lawrence, 坎城, 紅毯

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