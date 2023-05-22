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法網賽紅土啟發珠寶創作　FRED特別版手環還可玩變身

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▲▼ FRED 。（圖／公關照）

▲FRED受法國網球公開賽啟發推出3款Force 10手環。（圖／FRED提供）

記者陳雅韻／綜合報導

2023法國網球公開賽將於28日登場，法國珠寶品牌FRED以此大滿貫賽事為靈感，創作3款全新的Force 10系列手環，藉由手環顏色、寶石鑲嵌呼應球場陶土的赤色、界線的白色、以及看台和走道上繁多的網球帽的色彩，讓球迷能戴上彰顯個人品味，也表達對此經典網球賽的支持。

當中最貴氣的Force 10系列手環，FRED於18K金鍊扣上鑲嵌64顆白鑽、黃鑽、黃水晶、黃寶石和橙色錳鋁榴石，立刻讓人聯想到法網賽場的紅土，另一款採用白金極簡設計，配上陶土紅色或陶土紅色與白色相間鍊繩展現活力；細看鍊扣別具巧思，一側球形部分刻有網球圖案，而內側有一顆赤陶色榴石致敬法網球場的色調，此特別版本的鍊扣與鍊繩均可與同系列其他款式互換，盡情發揮穿戴的自由。

▲▼納達爾 。（圖／路透社）

▲曾14度贏得法網男單冠軍的「紅土之王」納達爾，日前宣布因傷缺席本屆法網。（圖／路透社）

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲納達爾佩戴的RICHARD MILLE 2014年推出的 RM 35-01 Rafael Nadal腕錶，目前已停產。（圖／RICHARD MILLE提供）

而今年法網賽前夕最令人震撼的消息，是曾14度拿下法網男單冠軍的「紅土之王」納達爾（Rafa Nadal）18日宣布，因臀部傷勢未癒，不得不缺席今年的比賽，他從2005年在法網封王後，每一年都會參加此盛事，今年無奈中斷比賽紀錄，他也說明年恐怕是他網球職業生涯的最後一年，球迷無不感到惋惜。事業有起有落，只有他手腕上的名錶愛牌不會變，始終是RICHARD MILLE以他為名打造的錶款，他18日出席記者會所戴的款式為2014年問世的RM 35-01 Rafael Nadal腕錶，是品牌第一款採用Carbon TPT®碳纖維材質製作錶殼的錶款，可承受5,000 g的加速度，目前已停產。

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關鍵字：

FRED, 納達爾, RICHARD MILLE, 法國網球公開賽

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