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備胎超多的三大星座！TOP 1曖昧多到數不清，享受被萬人景仰的崇拜感

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文／CC　圖／SBS

有些人對待感情專一深情，但對以下這三大星座來說，他們不僅享受崇拜目光，更是喜愛新鮮感，所以總有處處留情的壞習慣，跟他們交往要特別小心。

▲星座,愛情,天蠍座,雙魚座,射手座,占卜,戀愛,。（圖／SBS）

TOP 3：天蠍座

天蠍座是非常聰明的星座，他們深知感情不過就是鏡花水月，只要一直保持在高位，就可以掌控一切情緒的流動，自己也比較不容易受傷，所以寧可讓自己的愛人難過，加上對愛情不夠忠誠，常常導致備胎無數，因為他們只關心自己不要受傷就好，和誰來往對方管不得。

▲星座,愛情,天蠍座,雙魚座,射手座,占卜,戀愛,。（圖／SBS）

TOP 2：雙魚座

雙魚座生性浪漫天真，對於愛情喜歡新鮮感，所以即使身邊已經有固定的伴侶，只要有相處到覺得有趣的異性，也不會放手，當作備胎一般，無聊的時候可以用來打發時間，而且他們特別喜歡曖昧的感覺，只要有人喜歡他們，可以說是來者不拒。

▲星座,愛情,天蠍座,雙魚座,射手座,占卜,戀愛,。（圖／SBS）

TOP 1：射手座

射手座的備胎是到連本人都數不清的狀態，因為他們本身魅力就很強，經常吸引身邊的異性目光，對他們充滿崇拜，甚至心甘情願的苦苦等候召喚，只要有機會靠近就會心花怒放，而射手座也享受這種被萬人景仰的狀態，所以處處留情。

▲星座,愛情,天蠍座,雙魚座,射手座,占卜,戀愛,。（圖／SBS）

要如何分辨另一半對你真心的程度，可以從4個層面來分析。

1.觀察言行一致性

對方的言行是否一致，即他們所說的話是否與他們的行為相符，真心的人通常會言行一致，不會給予混淆或矛盾的信息。

2.真誠的關注

對方是否真正關心你的需求、願望和感受，真心的人會傾聽對方的話語，並盡力滿足需求，而不僅僅關心自己的利益。

▲星座,愛情,天蠍座,雙魚座,射手座,占卜,戀愛,。（圖／SBS）

3.投入時間和努力

觀察對方是否願意花時間和精力與你在一起，真心的人會主動安排時間跟對方相處，並且會努力維護兩人的關係。

4.坦誠和透明

真心的人通常會保持坦誠和透明，願意與分享他們的想法、感受和經歷，他們不會隱瞞重要的信息或有意誤導。

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關鍵字：

星座, 愛情, 天蠍座, 雙魚座, 射手座, 占卜, 戀愛

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