你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

文／CC 圖／小紅書

每個人與生俱來都有不同的個性與特質，也會吸引到不同類別的人欣賞，而你清楚你的長項以及會吸引哪一類型的異性呢？以下這個心理測驗可以迅速分析你的優點與另一半個性。

Q：你第一眼看到哪一隻動物？

A.鱷魚

B.小鹿

C.烏鴉

D.兔子

A.鱷魚：細膩敏感的另一半

第一眼看到鱷魚的你外在看起來成熟堅強，實際上內心極其細膩又敏感，你很懂得照顧他人，卻往往忽略自己的感受，所以你容易吸引到善於觀察你的異性，對方同時也是心思比較細緻的人，他很懂得你身處的難受以及脆弱的一面，並且給予最恰當的支持。

B.小鹿：努力上進的另一半

第一眼看到小鹿的你是一個充滿自信又很有想像力的人，不僅思維理性、情商也很高，就是比較喜新厭舊，你容易吸引到和你三觀一致的人，不管是想法和生活都能有共鳴，而且條件跟你不相上下，一點都不遜色，如果對方還擅長製造驚喜，那更可以攜手一輩子。

C.烏鴉：內向溫柔的另一半

第一眼看到烏鴉的你是一個聰明機智的人，總能在生活與對話中快速掌握重點，但稍微有點自我中心，喜歡你的人通常比較內向，但個性坦誠又很有耐心，他們總是可以傾聽你的需求與想法，就是妥妥的「暖男」，全方位包容。

D.兔子：樂觀浪漫的另一半

第一眼看到兔子的你是一個做事腳踏實地又很謹慎的人，因為如此，所以你經常感受到壓力與焦慮，深怕行差踏錯，但你特別容易吸引到有趣又樂觀的另一半，他們善於分享生活美好細節，甚至跟你攜手一起體驗，讓兩人的戀愛時光更甜蜜。