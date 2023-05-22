蔡依林32萬蛇錶洩天后身分　繞雙圈錶帶好時髦

▲蔡依林私下穿搭休閒，巧搭寶格麗繞雙圈錶帶的Serpenti錶。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

天后蔡依林舞台魅力驚人，每回舞台造型或宣傳照總是令人耳目一新，放電指數百分百，卸下「戰袍」後，私下她的穿搭以自在休閒裝扮為主，寬鬆的白襯衫故意敞開露出小可愛，與時下年輕美眉無異，唯手腕上的名錶洩露了天后身分，一只325,300元的寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇錶正是她的最佳裝飾。





▲蔡依林戴的寶格麗Serpenti珍珠母貝面盤玫瑰金腕錶，325,300元。（圖／寶格麗提供）

身為寶格麗大中華區代言人，蔡依林對標誌性的Serpenti系列配件、珠寶與腕錶情有獨鍾，搭配私服的錶款為Serpenti珍珠母貝面盤玫瑰金腕錶，蛇首造型配上繞雙圈設計的棕色皮革錶帶，雖未鑲任何寶石，依然是風格強烈的時尚配件。





▲茱莉亞羅勃茲戴蕭邦Happy Sport繞雙圈腕錶展現自信風采。（圖／翻攝chopard IG）

蕭邦（Chopard）今年全新尺寸、錶徑25毫米的Happy Sport腕錶也搭配午夜藍雙圈皮錶帶，在手腕上繞出時髦態度，代言人「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）已搶先戴上新錶展現自信風采，而5顆滑動鑽石依舊在面盤轉呀轉，讓人一眼就認出是蕭邦之作。





▲蕭邦錶徑25毫米的Happy Sport精鋼配18K玫瑰金錶，搭配午夜藍小牛皮雙圈錶帶，199,000元。（圖／翻攝chopard IG）