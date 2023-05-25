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開架熱賣唇膏TOP 10　romand#23素顏擦超美、媚比琳#1299話題超高

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文／美人圈

拿下口罩後，唇彩瞬間變成全臉妝容中C位主角，唇彩怎麼挑？怎麼選？看看藥妝店熱賣評比就對了！基本上可以在藥妝店賣到榜上有名，一定是兼具妝感美、好用、又有話題才行，今天一起看看2023上半年屈臣氏熱銷唇彩排行，romand、媚比琳話題超高，第一名不意外！

TOP 10：romand 果汁唇釉 #23 胡桃果仁

韓國國民彩妝romand去年正式進駐屈臣氏後話題超高，竟然短短半年就擠進熱銷排行！這款果汁唇釉是超美的JUICY果汁唇妝感，玻璃光澤閃耀晶瑩，而且持久度也很不錯。其中最熱賣的色號就是屈臣氏獨家色#23 胡桃果仁，是一款偏深葡萄的色調，顯白之外還很提氣色、即使素顏擦也完全OK！

2023屈臣氏熱賣唇膏TOP10！開架唇膏、唇釉必收色特搜，romand、1028素顏擦也超美

▲romand 果汁唇釉，NT$420。（圖／romand）

TOP 9：CEZANNE 倩詩麗 持久潤澤唇膏 #731-101

CEZANNE的唇膏應該就是美妝版上超火的品項，超便宜的價格，但使用感及妝感卻都相當完美！這款唇膏綿密滑順的質感一抹馬上融於雙唇、相當服貼，三種美容保濕滋潤成分與美容油，滋潤度相當高，顯色度偏中等，最熱賣的#731-101是一款偏紅棕的色調，非常顯白襯膚。

2023屈臣氏熱賣唇膏TOP10！開架唇膏、唇釉必收色特搜，romand、1028素顏擦也超美

▲CEZANNE 倩詩麗 持久潤澤唇膏，NT$250（圖／CEZANNE）

TOP 8：I'M MEME 我愛奶霜柔霧唇釉 #02 玫瑰烤奶霜

I'M MEME這款唇釉造型相當小巧可愛，還多了鑰匙圈鍊扣的設計、當成掛飾一點也不違和。這款唇釉絲滑柔順霧面質地，一抹馬上由霜轉粉霧、卻一點也不卡唇拔乾，上唇輕盈無感，可以完美遮蓋唇色，最熱賣的#02 玫瑰烤奶霜是一款超美的玫瑰奶霜色，細緻的霧感讓整個唇變得高級又精緻！

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▲I'M MEME 我愛奶霜柔霧唇釉，NT$390。（圖／I'M MEME）

TOP 7：ETUDE 膜幻濾鏡透感唇霧 #12 微烤奶茶

ETUDE膜幻濾鏡透感唇霧極透霧感質地，就像為雙唇附上一層清透唇色濾鏡，清透無感，而且相當防沾染，如果是討厭唇膏沾到杯子的人會非常喜歡！最熱賣的色號是這款#12 微烤奶茶，是屈臣氏獨家色，輕甜感的莓果烤奶色相當溫柔細緻，薄塗厚擦可甜可鹽、也是一款相當顯白襯膚色的美色！

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▲ETUDE 膜幻濾鏡透感唇霧，NT$390。（圖／ETUDE）

TOP 6：OPERA 渲漾水色唇膏 #N05珊瑚

OPERA的唇膏都有著非常細緻漂亮的水光妝感，獨特配方經過唇溫及時間轉化會散發出不同層次感的色澤，蘊含角鯊烯萃取成分及唇部潤澤精華油，質地柔滑服貼、水潤不黏膩，而且修護唇紋效果更是高！屈臣氏最熱賣的色號是這款#N05珊瑚，是一款非常嫩、非常透的珊瑚色調，素顏擦也很推薦。

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▲OPERA 渲漾水色唇膏，NT$380。（圖／OPERA）

TOP 5：媚比琳 超持久霧感液態唇膏 #175探險家

媚比琳這款液態唇膏大家應該都不陌生，輕盈絲絨質地上唇後馬上服貼唇面弧度，達到不掉色、不沾杯、不需補妝的效果。屈臣氏最熱賣的#175探險家是一款偏乾燥玫瑰的色調，推薦用點塗的方式暈染開，色澤相當細緻高級。

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▲媚比琳 超持久霧感液態唇膏，NT$410。（圖／媚比琳）

TOP 4：媚點 潤透渲彩唇膏 #RD02

媚點的彩妝是藥妝店公認CP值超高的好貨，潤透渲彩唇膏可以根據需求選擇不同的外殼，設計相當貼心，添加玻尿酸成分，質地柔順不卡紋、保濕又持色，另外長時間也不泛螢光色，修飾暗沉雙唇展現紅潤感妝效。#RD02是最熱賣的色選，散發透明感的珊瑚紅色調是一款日常百搭的唇色。

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▲媚點 潤透渲彩唇膏，NT$250。（圖／媚點）

TOP3：媚比琳 煙燻柔霧奶霜唇膏 #1299 煙燻伯爵茶

媚比琳這款煙燻柔霧奶霜唇膏也是美妝版上討論度超高，這款唇膏獨家柔霧塑型顯色科技達到極柔霧、極服貼、極輕盈的超強妝效，搭配柔滑保濕成分讓雙唇柔霧不乾澀、不顯唇紋。#1299 煙燻伯爵茶是屈臣氏榜單中最熱賣的色號，煙燻感的玫瑰茶棕色不僅相當顯白，而且讓唇色更加細緻優雅。

2023屈臣氏熱賣唇膏TOP10！開架唇膏、唇釉必收色特搜，romand、1028素顏擦也超美

▲媚比琳 煙燻柔霧奶霜唇膏，NT$410。（圖／媚比琳）

TOP 2：1028 唇迷心竅潤萃唇膏 #501 奶茶裸

1028這款潤萃唇膏完全是奶霜潤唇膏！添加野芒果油、接骨木果萃取、六胜肽及玻尿酸等多重保濕成分，細緻滑順奶霜質地遇膚溫馬上化開，可以很好的蓋過唇色及修飾唇紋。這款#501 奶茶裸是一款偏暖色調的奶油蜜糖裸茶色，相當適合黃肌，是一款溫柔顯氣質、百搭不出錯的唇色。

2023屈臣氏熱賣唇膏TOP10！開架唇膏、唇釉必收色特搜，romand、1028素顏擦也超美

▲1028 唇迷心竅潤萃唇膏，NT$350。（圖／1028）

TOP 1：KATE 凱婷 怪獸級持色唇膏 #03

屈臣氏熱賣唇彩第一名就是KATE怪獸唇膏，這款唇膏在美妝版上本身就話題超高、真的不意外！最大的重點就是光澤型的唇膏卻不沾染，獨家持色技術結合從雙唇蒸發的水分，轉化為高服貼凍狀薄膜，不易脫色、超水潤！#03是溫柔的奶棕色，看似薄透、但其實可以遮蓋唇色，是一款日常擦也完全沒問題的無腦唇膏。

2023屈臣氏熱賣唇膏TOP10！開架唇膏、唇釉必收色特搜，romand、1028素顏擦也超美

▲KATE 凱婷 怪獸級持色唇膏，NT$430。（圖／KATE）

延伸閱讀

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 開架彩妝, 唇膏

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