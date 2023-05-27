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韓星顯嫩感高光技巧必學！修飾臉部輪廓　底妝更乾淨透亮

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文／美人圈

五官扁平的臉型到底要怎麼化妝？化妝師解析，與其修容、不如利用高光修飾輪廓感，底妝會更加乾淨漂亮。許多韓星的光透感底妝其實也是同樣畫法，透過光澤還可以幫助臉部凹陷部位在視覺上產生拉提感，顯得更加減齡！接著就一起看看怎麼透過高光畫出有瘦臉修飾、還有拉提效果的底妝吧！

高光更修飾臉部輪廓，還有顯瘦拉提效果

上完粉底後，因為臉部膚色一致、五官難免顯得更扁平，看起來很沒有輪廓感，如果選錯修容色調，還可能讓底妝變髒變黃！化妝師解析，以高光來修飾輪廓感，這樣的方式可以讓底妝更加乾淨，透出的光澤感也會更漂亮。觀察一下韓星的妝容，其實真的很少用深色修容，反而是在臉部高光處做出打亮。

韓星顯嫩感高光技巧必學！高光修飾面部輪廓、底妝更乾淨透亮，膨潤感顯瘦更減齡

▲高允貞。（圖／IG@goyounjung）

像是眼下面中、嘴角部位其實很容易出現凹陷感，上妝後便會產生陰影、視覺上相當顯老。近期的底妝趨勢中也強調要有「自然的光透感」，可以讓肌膚看起來緊實又膨潤，更具有拉提及減齡的效果。除了推薦用霧面高光之外，淺色調的遮瑕其實也可以作為高光使用，不僅提升膨潤飽滿的效果，也更加自然。

韓星顯嫩感高光技巧必學！高光修飾面部輪廓、底妝更乾淨透亮，膨潤感顯瘦更減齡

▲盧允瑞。（圖／IG@rohyoonseo）

顯瘦感高光修容技巧

填補眼下凹陷

首先針對眼下容易有的凹陷進行修飾，眼周部位一般容易有乾燥的問題，所以建議使用淺色遮瑕膏進行提亮。用淺色遮瑕膏在眼下凹陷部位畫出三角形，再用海綿慢慢拍點開，拍開的時候注意不要遮住臥蠶，避免讓眼睛變小，這樣的提亮方式可以讓眼妝維持乾淨，也讓眼下看起來更平整明亮。

韓星顯嫩感高光技巧必學！高光修飾面部輪廓、底妝更乾淨透亮，膨潤感顯瘦更減齡

▲針對眼下容易有的凹陷進行修飾。（圖／IG@thesaem.official）

顴骨下方凹陷打亮

接著針對整個臉型輪廓進行高光打亮，用淺色的遮瑕順著顴骨下方往鼻翼斜斜畫一道，接著往面中凹陷部位暈染，這樣提亮面中可以幫助讓面中在視覺上顯得膨潤飽滿，對臉部輪廓來說也有拉提感、顯得緊實，是減齡妝感中必備的關鍵。

韓星顯嫩感高光技巧必學！高光修飾面部輪廓、底妝更乾淨透亮，膨潤感顯瘦更減齡

▲針對整個臉型輪廓進行高光打亮。（圖／IG@luna_makeup_official，下同）

疊加腮紅膨潤蘋果肌

如果擔心高光太誇張，化妝師也推薦韓星常用的高光腮紅疊加法。先在蘋果肌部位大面積畫上腮紅，稍微將腮紅延伸到面中及眼下部位，注意往下不要畫超過鼻翼，接著在腮紅上方、也就是整個蘋果肌最高點部位輕輕疊加些許高光，可以讓面中更加飽滿，營造出減齡顯嫩的妝效。

韓星顯嫩感高光技巧必學！高光修飾面部輪廓、底妝更乾淨透亮，膨潤感顯瘦更減齡

鼻基底&法令紋凹陷打亮

鼻基底及法令紋凹陷也是同樣做法，用淺色遮瑕順著凹陷部位畫出一筆、接著外緣稍微描繪出三角區，再用粉撲將三角形暈染拍開即可。鼻基底部位飽滿的話在視覺上其實有很大的差異，也連帶影響到面中，面中會瞬間飽滿，讓臉部輪廓整個有往上拉提的感覺。

韓星顯嫩感高光技巧必學！高光修飾面部輪廓、底妝更乾淨透亮，膨潤感顯瘦更減齡

嘴角木偶紋打亮

最後就是顯老的嘴角，下垂、凹陷的木偶紋提亮也是減齡重點，一樣可以透過遮瑕將下垂感的嘴角往上拉提。在嘴角部位斜斜畫出一條線，接著往下在凹陷部位畫出三角區，最後用粉撲在凹陷部位稍微拍開暈染，讓嘴型有種自然上揚的感覺。

韓星顯嫩感高光技巧必學！高光修飾面部輪廓、底妝更乾淨透亮，膨潤感顯瘦更減齡

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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