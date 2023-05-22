娜塔莉波曼「花瓣裙」復刻自74年前古董　攜茱莉安摩爾齊驚艷坎城紅毯

記者王則絲／外電報導

娜塔莉波曼（Natalie Portman）與茱莉安摩爾（Julianne Moore）兩位影后等級大咖，一同現身第76屆坎城影展（Festival de Cannes），為共同主演新片《May December》宣傳，娜塔莉波曼一襲「花瓣裙」宛如女神降臨，這身造型來頭不小，原來是復刻自74年前Christian Dior大師創作的禮服；茱莉安摩爾典雅的綠色禮服，同樣驚艷紅毯。

▲娜塔莉波曼坎城影展上「花瓣裙」造型來頭不小。（圖／達志影像）



娜塔莉波曼卸下「女雷神」的角色後，依然保持著十分精實的狀態，坎城影展紅毯上，她穿著DIOR特別為她訂製的「花瓣裙」登場，秀出零死角的肩頸線條，搭配蕭邦（Chopard）的珠寶、JIMMY CHOO高跟鞋收尾，絕美造型令粉絲無不驚呼。

自2010年開始就是DIOR香水代言人的娜塔莉波曼，自然擁有特別待遇，這回紅毯戰袍為創意總監Maria Grazia Chiuri 與團隊專門為她製作，復刻自1949年由創辦人Christian Dior設計的經典之作「Junon」禮服，幾乎還原了所有的細節，相當漂亮；然而本件作品的真身目前還存放於大都會博物館，考量到尺寸與保存狀態，無法親自上場給娜塔莉波曼穿，但量身定做的復刻版同樣美得驚人。

▲DIOR 1949年「JUNON」高訂禮服。（圖／翻攝自IG）



茱莉安摩爾當天選以LOUIS VUITTON的綠色訂製禮服現身，垂墜的線條營造飄逸感與氣場，或許媒體們更聚焦於娜塔莉波曼身上，但茱莉安摩爾的造型也與她的氣質十分相襯，令人羨慕的是，今年62歲的她皮膚狀態依然保持的非常好。

▲茱莉安摩爾62歲狀態驚人。（圖／達志影像）