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《黑暗榮耀》林智妍背BALMAIN美包燒到網友　Dara手拎更夢幻版本

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記者王則絲／台北報導

以韓劇《黑暗榮耀》反派角色爆紅的女星林智妍，私下也是個熱愛時尚穿搭的女子，近日她於私服造型中背上了BALMAIN 經典的BLAZE手袋，很美又很個性，瞬間燒到一票網友與粉絲，還恰巧與2NE1成員Dara撞了同款不同色。

▲林智妍、Dara。（圖／翻攝自IG）

▲林智妍以一身甜美妝扮搭配BALMAIN個性手袋。（圖／翻攝自IG）

林智妍卸下劇中的瘋癲模樣，私下的她穿搭走優雅、時而華麗的路線，是個十足的時髦歐膩。日前林智妍穿著鵝黃色洋裝出遊，綁起一頭捲髮營造浪漫氛圍，手中搭配的手袋為BALMAIN經典的BLAZE系列小牛皮手袋，上頭PB鎖扣與金屬裝飾凸顯個性氣場，與溫柔氣息的造型形成反差，成為整身的亮點。

▲林智妍、Dara。（圖／翻攝自IG）

▲Dara也拎上BALMAIN BLAZE系列的另一文藝復興印花款式。（圖／翻攝自IG）

2NE1成員Dara近日也於穿搭中拎上了BALMAIN BLAZE系列手袋，不過Dara手上的這款比較特別，為今年春夏推出的文藝復興印花系列，上頭印有歐式巴洛克風格的畫作，顯得格外夢幻。

▲早先BALMAIN於寶麗廣塲Bellavita專門店開幕時，活動嘉賓YELLOW黃宣也示範過同款的Monogram版本。

隨著人氣高漲，林智妍成為時尚圈炙手可熱的寵兒，日前她獲邀出席GUCCI於首爾景福宮舉辦的2024早春大秀，當天她以長版外套洋裝的造型秀出一雙美腿，手上則是搭配GUCCI Horsbit系列的手提包。

▲林智妍、Dara。（圖／翻攝自IG）

▲林智妍晉升時尚寵兒，日前獲邀出席GUCCI 2024早春大秀。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

林智妍, BALMAIN, Dara

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