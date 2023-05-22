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專家曝「5個保養壞習慣」會加重痘痘！愛用磨砂類清潔超NG

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▲▼ 專家曝會加重痘痘的5個保養壞習慣 。（圖／翻攝IG）

▲想要改善痘痘情況，先避開錯誤保養習慣。（圖／翻攝IG@__yoonbomi__、@yubi_190）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@ahc.official

不少人即使過了青春期，依舊有痘痘困擾，就算清潔、控油保養努力做，還是時不時冒痘痘，有時甚至冒的更嚴重，其實很有可能就是因為你的錯誤保養行為，使得痘痘更惡化。知名美國皮膚科醫學會(AAD)就列出不少會加重痘痘情況的壞習慣，尤其以下5個超常見，快來看看你中了幾個？

NG 1：只將痘痘藥塗在痘痘上

很多人使用治療痤瘡藥膏時，只塗在看見的痘痘上，這樣無法阻止、治療新的爆痘。為了防止新的爆痘，可薄塗一層痤瘡藥物在容易長痘的臉部區域，比如你的鼻子、下巴容易長痘，可以將痘痘藥均勻地塗抹在這些局部。

▲▼ 專家曝會加重痘痘的5個保養壞習慣 。（圖／達志示意圖）

NG 2：帶妝睡覺

即使是使用不致粉刺的化妝品，帶妝睡覺也容易導致爆痘。記得睡前要先卸妝，如果真的太累不想洗臉，也至少要使用卸妝棉、卸妝巾卸除臉上彩妝，並確保是非致粉刺的濕巾。

NG 3：與他人共用化妝品、化妝工具

即使只用不致粉刺的保養、彩妝品，若與別人共用化妝品、化妝工具也容易導致爆痘。雖然痘痘不會傳染，但共用化妝品、化妝刷或工具時，別人肌膚上會引起痤瘡的細菌、油脂和死皮細胞會進入到你的化妝品中，可能將這些細菌、油脂轉移到你的肌膚上，進而堵塞毛孔，導致爆痘。建議盡量不要跟他人共用化妝品、化妝工具，確保個人使用。

▲▼ 專家曝會加重痘痘的5個保養壞習慣 。（圖／翻攝IG）

NG 4：用磨砂、去角質把臉「洗乾淨」

為了擺脫、減少痘痘，有些人會使用含有磨砂類的洗面乳或去角質產品，想把臉「洗乾淨」，但這種摩擦清潔會刺激肌膚，可能過度清潔又會影響肌膚屏障健康，反而導致痘痘情況惡化、爆痘。

建議使用溫和、不致粉刺的洗面乳清潔即可，用手清洗就好，不用另外使用洗臉刷、洗臉儀等工具，洗臉時要輕柔，用指尖輕輕打圈，並用溫水沖洗乾淨，再用乾淨的毛巾壓乾臉上多餘水分。

NG 5：一直變換治療痘痘方式

每看到一種新的痤瘡治療方法就更換，或是每週嘗試一種新的治療方式、產品，這樣會刺激肌膚，反而容易導致爆痘。

治療痘痘要給予充足時間，一種產品應該使用6～8週，需要一段時間才能看到改善，如果過了這段時間還沒看到任何改善，再改以嘗試其他產品。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 痘痘肌, 惡化, 錯誤, 壞習慣, NG, 皮膚科醫師, 醫生

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