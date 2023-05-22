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營養師揭讓你失眠的「6個NG睡前行為」！第一條超過8成人都中

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▲▼ 營養師揭讓你失眠的6個NG睡前行為 。（圖／翻攝unsplash）

▲不少現代人都有睡眠問題，其實可能跟生活壞習慣有關。（圖／翻攝unsplash）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

現代人生活忙碌、壓力大，不少人都有睡眠問題，不是躺在床上翻來覆去難以入睡，就是好不容易入睡了卻淺眠睡不好，怎麼睡都覺得好累，但你知道嗎？有些人睡不好其實是自己「作」出來的。知名營養師高敏敏就列出睡前最好不要做的6大NG事項，改掉這些會影響睡眠的壞習慣，就能幫助睡眠品質提升不少。

▲▼ 營養師揭讓你失眠的6個NG睡前行為 。（圖／達志示意圖）

NG 1：一直用3C產品

受到3C產品的螢幕藍光刺激，會使大腦更加興奮，抑制並延後褪黑激素的分泌，使睡意下降，所以睡前請放下你的手機、平板吧！

NG 2：做劇烈運動

做較為激烈的運動會使得體溫上升、心跳變快，精神容易亢奮，反而難以入睡或導致睡不好，高敏敏表示，睡前還是以溫和的舒緩運動較佳。

▲▼ 營養師揭讓你失眠的6個NG睡前行為 。（圖／達志示意圖）

NG 3：睡前喝酒

有些人以為睡前喝酒可以助眠，但高敏敏指出，其實酒精代謝容易淺眠，反而會讓睡眠品質更差。

NG 4：一直動腦計畫事情

有些人躺在床上等入眠時還會一直想東想西，想工作、生活上的事，想今天哪裡做不好，煩惱明天要趕的報告、處理的事情等，但一直思考事情，會使腦袋一直運轉無法放空，會影響睡眠中樞神經，導致容易失眠、淺眠睡不好。

▲▼ 營養師揭讓你失眠的6個NG睡前行為 。（圖／達志示意圖）

NG 5：吃高熱量宵夜

睡前吃高熱量食物不僅容易增加腸胃負擔、胃酸逆流、火燒心，更容易發胖。

NG 6：看會影響情緒的東西

睡前如果還在看一些刺激、會影響情緒的東西，情緒起伏太大，更容易多夢、淺眠甚至失眠。

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關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 睡眠品質, NG, 睡前, 壞習慣, 營養師, 高敏敏

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