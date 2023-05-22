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營養師教吃「5種食物」逆轉內分泌失調！吃對油也有助調理荷爾蒙

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▲▼營養師教吃5種食物逆轉內分逆失調。（圖／達志示意圖）

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記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

女生如果內分泌失調，會給身體很多器官帶來不適或者異常症狀，像是常見的肥胖、月經不調、難受孕、甲狀腺功能紊亂、反覆長痘、失眠、煩躁等。營養師毛蕾就表示，想要調節內分泌紊亂，除了規律作息不熬夜、適當調節情緒之外，均衡飲食也非常重要。她就推薦女性可多吃以下5種食物，能幫助調節內分泌，讓你越吃越美。

▲▼營養師教吃5種食物逆轉內分逆失調。（圖／達志示意圖）

＃新鮮蔬菜

尤其是深色的蔬菜，像是深綠色的菠菜、油菜、青花菜；橙黃色的蔬菜，胡蘿蔔、彩椒；紅紫黑色的蔬菜，如番茄、紫甘藍等。這些蔬菜富含礦物質、維生素和多種植化素、抗氧化的物質，可以幫助減輕體內慢性發炎反應，協調荷爾蒙分泌。

＃深海魚類

像是鮭魚、鯖魚、鯧魚、白帶魚等，富含優質蛋白和Omega-3不飽和脂肪酸，有利於脂肪酸代謝的調節、心血管健康，並且具有一定的抗發炎作用。

▲▼營養師教吃5種食物逆轉內分逆失調。（圖／達志示意圖）

＃大豆和豆製品

像是豆腐、豆漿、腐竹等豆製品，富含優質蛋白、不飽和脂肪和大豆異黃酮，尤其是大豆異黃酮，屬於天然的植物雌激素，可以很好的雙向調節女性體內雌激素的分泌。

＃富含優質脂肪的植物油

富含單元不飽和脂肪酸或Omega-3多元不飽和脂肪酸的植物油，像是橄欖油、茶油、亞麻籽油等，有助於促進血液循環，預防動脈粥樣硬化，提高內分泌系統功能。

▲▼營養師教吃5種食物逆轉內分逆失調。（圖／達志示意圖）

＃全穀物

像是燕麥、藜麥、全麥等全穀物，富含維生素B群、鉀、鎂和膳食纖維，有利於維持排便通暢，維護血糖、血壓、血脂等內分泌代謝相關指標的健康水平。

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關鍵字：

內分泌, 失調, 荷爾蒙, 激素, 分泌, 飲食, 秘訣, 改善, 調理, 食物, 營養師

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