fb ig video ETtoday search mobile

皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃！吃對嫩白肌膚，改善暗沉

>

▲▼皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

▲皮膚科醫師分享，吃對食物能幫助內調淡化斑點、色素。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

就算皮膚再白，斑點、痘疤散佈在臉上，整張臉膚色不均、看起來好髒好亂，想淡化斑點、色素沉澱，除了努力擦美白產品和防曬，其實吃對食物也能幫助斑點淡得快，但要是吃錯食物反而會加重！小紅書上就有皮膚科醫師「小酒窩伊森」分享了淡化斑點的內調飲食秘訣，想淡化臉上沉積的色素就要多吃4類食物，還有4類食物要少吃。

▲▼皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃可多吃的4類食物

1.富含維生素C、E、Q10的食物
比如富含維生素C的青椒就是推薦可以多吃的食物。另外像是維生素E、Q10含量高的食物，適合天生色素肌，容易曬黑、留下痘印、長斑點的人群，可以多吃這類食物，包含奇異果、芭樂、小番茄等水果；杏仁、核桃、榛果等堅果類；苦瓜、高麗菜、白菜等蔬菜。

2.富含Omega-3脂肪酸的食物
像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、橄欖油、亞麻籽等富含Omega-3脂肪酸的食物，適合長期痘痘肌、玫瑰疹、出油旺盛困擾，還反覆有斑點、痘印等的人群。

▲▼皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

3.富含多酚、類黃酮食物
像是葛根粉富含的葛根素，是一種植物類黃酮，適合熟齡肌有暗沉斑點困擾，還伴有乾燥、紋路的人群。
同樣富含植物多酚、類黃酮的食物還包含以下這些：紅茶、綠茶、藍莓、葡萄、紅石榴等富含多酚類；豆腐、黃豆、葛根粉、柿子等食物含有豐富類黃酮。

4.潤肺食物
像是山藥，適合皮膚乾燥粗糙、水分不夠、代謝慢的人群。潤肺的食物還包含山藥、杏仁、銀耳、百合、蓮藕、水梨等。

▲▼皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

＃要少吃的4類食物

1.促炎食物
像是羊肉、牛肉、豬肉等紅肉都屬於發炎類食物，多吃會讓皮膚內部發炎越嚴重，越容易留下色素。其他促炎類食物還包含蛋糕、奶油、即溶咖啡、薯條、爆米花等含有反式脂肪酸的食物；火腿、臘肉、香腸等醃製類食物。

2.光敏類食物
光敏類食物像是芹菜，富含呋喃香豆素（furocoumarin）等感光物質，會增加皮膚對於紫外線的吸收，讓你更容易曬黑、曬出斑點。還有無花果、檸檬、柑橘、芒果等水果；香菜、九層塔、胡蘿蔔、萵苣等蔬菜；蝦類、蟹類、蚌類、螺類等海鮮也都是光敏類食物。

▲▼皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃 。（圖／達志示意圖、翻攝IG）

3.糖化食物
炸雞是梅納反應食物，會增加皮膚的糖化、暗沉和使肌膚失去彈性。糖化食物還有以下這些，像是甜點、奶茶、碳酸飲料、糖果等高糖份食物；烤肉、油炸物、烤肉、油條等高溫烘培食物。

4.含胡蘿蔔素食物
比如富含胡蘿蔔素的青花菜，多吃且連續吃幾天就容易出現皮膚、手掌心發黃，吃多反而不會變美。另外容易讓肌膚發黃的食物還有木瓜、豆瓣菜、柑橘等。

►專家曝「5個保養壞習慣」會加重痘痘！愛用磨砂類清潔超NG

►皮膚科醫師教「防曬正確補塗法」！　化妝後想補塗有2秘訣

►防曬到底要不要卸妝？皮膚科醫師教3招「超簡單判斷法」

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

保養, 護膚, 淡斑, 亮白, 改善, 暗沉, 斑點, 色素沉澱, 飲食, 食物, 內調, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你最近幸福指數有多少？選到這杯飲料的人快樂攻頂

你最近幸福指數有多少？選到這杯飲料的人快樂攻頂

能嫁得很好的三大星座女！TOP 1把挑老公當理財精打細算、當然能選中極品

能嫁得很好的三大星座女！TOP 1把挑老公當理財精打細算、當然能選中極品

楊紫瓊慘遭滑鐵盧　裹綠床單走紅毯挨批「歷來最糟造型」

楊紫瓊慘遭滑鐵盧　裹綠床單走紅毯挨批「歷來最糟造型」

安格斯12星座一周運勢5／22-5／28　巨蟹翻轉好運、天蠍桃花高峰期 皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃！吃對嫩白肌膚，改善暗沉 你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析 新光三越開賣「龍蝦肉粽」一整尾超豪氣　單顆價格破2千元創紀錄 減重也可安心吃！營養師傳授吃義大利麵「3大原則」：直麵最好 8個小舉動透露他是否值得愛　輕鬆選出好男人 麥當勞早餐「口袋歐姆蛋捲」超過癮！　炸雞＋薯餅三層口感夾擊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面