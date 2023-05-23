皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃！吃對嫩白肌膚，改善暗沉

▲皮膚科醫師分享，吃對食物能幫助內調淡化斑點、色素。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

就算皮膚再白，斑點、痘疤散佈在臉上，整張臉膚色不均、看起來好髒好亂，想淡化斑點、色素沉澱，除了努力擦美白產品和防曬，其實吃對食物也能幫助斑點淡得快，但要是吃錯食物反而會加重！小紅書上就有皮膚科醫師「小酒窩伊森」分享了淡化斑點的內調飲食秘訣，想淡化臉上沉積的色素就要多吃4類食物，還有4類食物要少吃。

＃可多吃的4類食物

1.富含維生素C、E、Q10的食物

比如富含維生素C的青椒就是推薦可以多吃的食物。另外像是維生素E、Q10含量高的食物，適合天生色素肌，容易曬黑、留下痘印、長斑點的人群，可以多吃這類食物，包含奇異果、芭樂、小番茄等水果；杏仁、核桃、榛果等堅果類；苦瓜、高麗菜、白菜等蔬菜。

2.富含Omega-3脂肪酸的食物

像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、橄欖油、亞麻籽等富含Omega-3脂肪酸的食物，適合長期痘痘肌、玫瑰疹、出油旺盛困擾，還反覆有斑點、痘印等的人群。

3.富含多酚、類黃酮食物

像是葛根粉富含的葛根素，是一種植物類黃酮，適合熟齡肌有暗沉斑點困擾，還伴有乾燥、紋路的人群。

同樣富含植物多酚、類黃酮的食物還包含以下這些：紅茶、綠茶、藍莓、葡萄、紅石榴等富含多酚類；豆腐、黃豆、葛根粉、柿子等食物含有豐富類黃酮。

4.潤肺食物

像是山藥，適合皮膚乾燥粗糙、水分不夠、代謝慢的人群。潤肺的食物還包含山藥、杏仁、銀耳、百合、蓮藕、水梨等。

＃要少吃的4類食物

1.促炎食物

像是羊肉、牛肉、豬肉等紅肉都屬於發炎類食物，多吃會讓皮膚內部發炎越嚴重，越容易留下色素。其他促炎類食物還包含蛋糕、奶油、即溶咖啡、薯條、爆米花等含有反式脂肪酸的食物；火腿、臘肉、香腸等醃製類食物。

2.光敏類食物

光敏類食物像是芹菜，富含呋喃香豆素（furocoumarin）等感光物質，會增加皮膚對於紫外線的吸收，讓你更容易曬黑、曬出斑點。還有無花果、檸檬、柑橘、芒果等水果；香菜、九層塔、胡蘿蔔、萵苣等蔬菜；蝦類、蟹類、蚌類、螺類等海鮮也都是光敏類食物。

3.糖化食物

炸雞是梅納反應食物，會增加皮膚的糖化、暗沉和使肌膚失去彈性。糖化食物還有以下這些，像是甜點、奶茶、碳酸飲料、糖果等高糖份食物；烤肉、油炸物、烤肉、油條等高溫烘培食物。

4.含胡蘿蔔素食物

比如富含胡蘿蔔素的青花菜，多吃且連續吃幾天就容易出現皮膚、手掌心發黃，吃多反而不會變美。另外容易讓肌膚發黃的食物還有木瓜、豆瓣菜、柑橘等。