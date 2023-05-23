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英國彩妝師分享液態烘焙法、漢堡定妝法　油性、乾性膚質都能24H持妝

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記者李薇／台北報導　圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供

台灣天氣潮濕炎熱，沒有好好定妝很容易造成底妝斑駁、脫落等問題，除了挑選適合的產品，不同肌膚應該使用的定妝方法也不同，沒有絕對，可以按照自己適合的膚況來使用；英國化妝師Wayne Goss就分享兩大定妝技法，針對不同肌膚打造24H不斷電妝容。

▲定妝噴霧,Wayne Goss,MAKE UP FOR EVER,PONY EFFECT,1028,定妝。（圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供）

➤液態烘焙法：乾性肌膚適用

1.在粉底之前，先用定妝噴霧全臉噴灑，等待成膜，零水霧、帶點自然光澤之後，就可以上粉底。

2.粉底完成，再用定妝噴霧全臉使用，類似三明治夾心定住底妝。

3.接著再全臉輕拍蜜粉，做到更完整的固定。

4.最後用定妝噴霧噴在粉撲上面，針對局部T字、下巴或是鼻翼等部位，稍微按壓完成最後定型。

▲定妝噴霧,Wayne Goss,MAKE UP FOR EVER,PONY EFFECT,1028,定妝。（圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供）

➤漢堡定妝法：油性膚質、混和性膚質適用

1.在防曬使用完之後，可以先輕薄的上一層蜜粉

2.全臉底妝完成之後，先用薄薄的蜜粉打底、再噴噴霧於全臉、再上一層蜜粉。

3.針對容易脫妝的眼下、鼻樑或是額頭，可以使用烘焙定妝法，大量刷上蜜粉之後，等待5分鐘，再輕刷掉多餘粉質。

4.最後可以全臉使用定妝噴霧封層，全面鎖死底妝

【推薦單品】

＃MAKE UP FOR EVER 超光肌定妝噴霧，100ml、售價1100元

▲定妝噴霧,Wayne Goss,MAKE UP FOR EVER,PONY EFFECT,1028,定妝。（圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供）

▲定妝噴霧,Wayne Goss,MAKE UP FOR EVER,PONY EFFECT,1028,定妝。（圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供）

「底妝霸主」MAKE UP FOR EVER旗下兩款定妝噴霧全面升級，乾性肌膚最推的活氧水，添加越橘、蘆薈、玻尿酸等保濕成分，輕鬆穩住奶油肌；油性肌膚則最愛黑特霧，蘊含柔焦彈性複合物搭配控油粉末質地，簡直就是「液態蜜粉」，建議使用前先倒置、再搖晃，搭配全臉M字型噴法，零死角焊住底妝。

＃PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧，100ml、售價890元

▲定妝噴霧,Wayne Goss,MAKE UP FOR EVER,PONY EFFECT,1028,定妝。（圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供）

PONY EFFECT旗下不僅防曬水潤輕透，定妝噴霧也是年輕女孩愛用單品，裡面添加杜松精油萃取、天然椰子油與白樺樹皮萃取，可以輕鬆為肌膚滋潤保濕，在臉部形成均勻保護膜，打造完美服貼的底妝效果。

＃1028 Dew Block!超保濕定妝噴霧，60ml、售價350元

▲定妝噴霧,Wayne Goss,MAKE UP FOR EVER,PONY EFFECT,1028,定妝。（圖／jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供）

學生族也想擁有完美妝容，當然首選開架品牌1028超保濕定妝噴霧，有夠親民的價格，輕鬆負擔很可以，順乾薄膜配方搭配細緻噴頭，水霧細膩均勻，完美透光肌膚輕鬆擁有，大動作唱跳也不怕斑駁，輕鬆維持亮麗狀態。

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關鍵字：

定妝噴霧, Wayne Goss, MAKE UP FOR EVER, PONY EFFECT, 1028, 定妝

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