英國彩妝師分享液態烘焙法、漢堡定妝法　油性、乾性膚質都能24H持妝

記者李薇/台北報導 圖/jennierubyjane IG、heybiblee IG、品牌提供

台灣天氣潮濕炎熱,沒有好好定妝很容易造成底妝斑駁、脫落等問題,除了挑選適合的產品,不同肌膚應該使用的定妝方法也不同,沒有絕對,可以按照自己適合的膚況來使用;英國化妝師Wayne Goss就分享兩大定妝技法,針對不同肌膚打造24H不斷電妝容。

➤液態烘焙法:乾性肌膚適用

1.在粉底之前,先用定妝噴霧全臉噴灑,等待成膜,零水霧、帶點自然光澤之後,就可以上粉底。

2.粉底完成,再用定妝噴霧全臉使用,類似三明治夾心定住底妝。

3.接著再全臉輕拍蜜粉,做到更完整的固定。

4.最後用定妝噴霧噴在粉撲上面,針對局部T字、下巴或是鼻翼等部位,稍微按壓完成最後定型。

➤漢堡定妝法:油性膚質、混和性膚質適用

1.在防曬使用完之後,可以先輕薄的上一層蜜粉

2.全臉底妝完成之後,先用薄薄的蜜粉打底、再噴噴霧於全臉、再上一層蜜粉。

3.針對容易脫妝的眼下、鼻樑或是額頭,可以使用烘焙定妝法,大量刷上蜜粉之後,等待5分鐘,再輕刷掉多餘粉質。

4.最後可以全臉使用定妝噴霧封層,全面鎖死底妝

【推薦單品】

#MAKE UP FOR EVER 超光肌定妝噴霧,100ml、售價1100元

「底妝霸主」MAKE UP FOR EVER旗下兩款定妝噴霧全面升級,乾性肌膚最推的活氧水,添加越橘、蘆薈、玻尿酸等保濕成分,輕鬆穩住奶油肌;油性肌膚則最愛黑特霧,蘊含柔焦彈性複合物搭配控油粉末質地,簡直就是「液態蜜粉」,建議使用前先倒置、再搖晃,搭配全臉M字型噴法,零死角焊住底妝。

#PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧,100ml、售價890元

PONY EFFECT旗下不僅防曬水潤輕透,定妝噴霧也是年輕女孩愛用單品,裡面添加杜松精油萃取、天然椰子油與白樺樹皮萃取,可以輕鬆為肌膚滋潤保濕,在臉部形成均勻保護膜,打造完美服貼的底妝效果。

#1028 Dew Block!超保濕定妝噴霧,60ml、售價350元

學生族也想擁有完美妝容,當然首選開架品牌1028超保濕定妝噴霧,有夠親民的價格,輕鬆負擔很可以,順乾薄膜配方搭配細緻噴頭,水霧細膩均勻,完美透光肌膚輕鬆擁有,大動作唱跳也不怕斑駁,輕鬆維持亮麗狀態。