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Jennie甜美公主造型現身坎城　耍心機拉下香奈兒黑紗露直角肩

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▲▼Jennie坎城紅毯 。（圖／達志影像/美聯社）

▲Jennie（左一）與莉莉蘿絲戴普（左三）都穿香奈兒古董衣亮相，和同劇演員有說有笑。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

由山姆李文森（Sam Levinson）執導、強尼戴普愛女莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）與歌手威肯（The Weeknd）主演的HBO影集《The Idol》，昨於坎城影展舉辦首映會，參與演出的南韓夯團BLACKPINK成員Jennie也登上坎城紅毯一起為新戲宣傳，巧的是她與女主角莉莉蘿絲戴普都是香奈兒（CHANEL）大使，兩人眼光一致都穿古董衣上陣，Jennie選穿2020春夏高級訂製服蓬裙，配上蝴蝶結髮帶、蝴蝶結高跟鞋，像極了甜美公主。

▲▼Jennie坎城紅毯 。（圖／達志影像/美聯社）

▲Jennie穿香奈兒2020春夏高級訂製服猶如甜美公主。（圖／美聯社）

▲▼Jennie坎城紅毯 。（圖／達志影像/美聯社）

▲Jennie在首映會後派對換上背心裙裝露纖腰。（圖／美聯社）

不過公主風造型藏有小心機，原來Jennie所穿的香奈兒七分長度白色蕾絲高級訂製服，肩膀處的透紗設計在秀上模特兒展示時是立起的，但Jennie在坎城紅毯上刻意將兩邊黑紗拉下至手臂處，露出直角肩與鎖骨；會後派對她則轉換風格，換上黑白格紋毛呢背心搭配開岔黑裙露纖腰，帥氣又性感。

▲▼ 莉莉蘿絲戴普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲執導HBO影集《The Idol》的山姆李文森（左起），與主角莉莉蘿絲戴普、威肯一同步上首映紅毯。（圖／美聯社）

▲▼ 莉莉蘿絲戴普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲莉莉蘿絲戴普在派對穿亮片迷你裙裝。（圖／美聯社）

同劇女主角莉莉蘿絲戴普也是香奈兒大使，在《The Idol》首映紅毯上所穿的香奈兒亮片平口迷你裙裝歷史更久遠，為美國超模克莉絲蒂杜靈頓1994年展示的秋冬系列作品，時隔近30年，今日看來依然相當時髦；而在映後派對上她換上另一套細肩帶亮片迷你裙，繼續當最閃亮的一顆星。

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關鍵字：

Jennie, CHANEL, 香奈兒, 莉莉蘿絲戴普

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