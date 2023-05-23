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你最近幸福指數有多少？選到這杯飲料的人快樂攻頂

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文／CC　圖／小紅書

每個人都想擁有幸福，透過感情的歸屬、家人的相聚，讓自己獲得快樂，以下這個心理測驗就可以分析你最近的幸福指數有多高，超準分析一定要試試看。

Q：假如你誤闖一間奇怪的飲料店，老闆端出5杯飲料，告訴你只有一杯沒毒，你直覺會是哪一杯？

▲心理測驗,心測,占卜,幸福,。（圖／小紅書）

A.新鮮牛奶

B.熱騰騰烏龍茶

C.美式熱咖啡

D.珍珠奶茶

E.純淨白開水

A.新鮮牛奶：幸福指數55%

選到這個答案的你，可以說是就像白色牛奶一樣單純，因此在感情上的付出總是盲目又衝動，一旦愛上對方，就會全心投入，不管有無回應，也會覺得自己超幸福。

B.熱騰騰烏龍茶：幸福指數80%

選到烏龍茶的你很喜歡與孩子在一起的幸福感，這種想要照顧對方的感情很強烈，不管是工作或日常生活，你都可以很平靜的享受當下。

C.美式熱咖啡：幸福指數40%

你的個性比較自我，常把關心聚焦在自己身上，雖然也會跟情人互相愛戀，但也經常鬥嘴吵架，即使如此，你們仍然知道自己是對方心裡最重要的一塊。

D.珍珠奶茶：幸福指數99%

你的幸福指數可以說是攻頂了，尤其和戀人在一起的時候，兩人的默契已經好到不需要言語就可以知道對方心裡所想，甚至一個眼神就能意會，可以說是心靈最契合的伴侶。

E.純淨白開水：幸福指數20%

比起擁有幸福，選到這選項的你獨立、聰明，很清楚自己想要的是什麼，所以幸福不幸福對你來說不是太重要，也不會盲目追求感情。

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關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜, 幸福

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