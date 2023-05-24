試・開箱／Jisoo、車銀優都在拿白色球球太可愛！Dior老花設計養膚夠時髦

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然現在已經幾乎全面解封，但不少人仍然有酒精消毒、勤洗手的習慣，加上夏季到來，長時間待在冷氣房，手部肌膚、嘴唇、臉頰都乾得受不了，以下就盤點多款厲害的萬用霜，隨時補擦，保持潤澤超方便。

＃Dior 緹花全能修護霜，50ml、售價1930元

Dior的老花圖騰跨越世紀照樣經典時髦，這次也把它運用在全新修護霜上，白色基底搭配上灰色老花、中央大寫Christian Dior字樣，簡約又充滿質感，以積雪草、角鯊烷、荷荷芭油、乳油木果油為主成分的修護霜，清爽細緻，可以用來護手、養唇、美肌，一瓶多功能超實用，而且包裝也很可愛，拿在手上簡直就是時尚象徵，身為粉絲當然一定要擁有。

＃STEAMCREAM 蒸汽乳霜，75g、售價850元

日本「國民乳霜」STEAMCREAM運用獨家蒸氣製法，讓霜狀高壓乳化，打造輕盈質地，這次針對夏季推出限定薄荷與蘆薈粉紅柚香氣，帶有些微清涼感的薄荷香味，搭配葡萄柚和天然花精油成分，淡雅花果香在夏季也不會讓人覺得黏膩，輕盈保濕、充分潤澤，連日曬後也可以立刻舒緩。

＃一理潤 神經醯胺舒敏集中修護霜，200ml、售價800元

由南韓最大美妝集團愛茉莉太平洋所研發製造的新品牌「一理潤」，主打無添加的純淨修護，是從小孩到大人都可以用的溫和保濕聖品，最熱銷的集中修護霜擁有專利神經醯胺複合膠囊，可以強化鎖水補水，不含礦物油、著色劑、香料等成分，全身塗抹更安心。