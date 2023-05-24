fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／Jisoo、車銀優都在拿白色球球太可愛！Dior老花設計養膚夠時髦

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

雖然現在已經幾乎全面解封，但不少人仍然有酒精消毒、勤洗手的習慣，加上夏季到來，長時間待在冷氣房，手部肌膚、嘴唇、臉頰都乾得受不了，以下就盤點多款厲害的萬用霜，隨時補擦，保持潤澤超方便。

＃Dior 緹花全能修護霜，50ml、售價1930元

▲Dior,STEAMCREAM,一理潤,乳霜,乳液,保養,。（圖／品牌提供）

▲Dior,STEAMCREAM,一理潤,乳霜,乳液,保養,。（圖／品牌提供）

Dior的老花圖騰跨越世紀照樣經典時髦，這次也把它運用在全新修護霜上，白色基底搭配上灰色老花、中央大寫Christian Dior字樣，簡約又充滿質感，以積雪草、角鯊烷、荷荷芭油、乳油木果油為主成分的修護霜，清爽細緻，可以用來護手、養唇、美肌，一瓶多功能超實用，而且包裝也很可愛，拿在手上簡直就是時尚象徵，身為粉絲當然一定要擁有。

＃STEAMCREAM 蒸汽乳霜，75g、售價850元

▲Dior,STEAMCREAM,一理潤,乳霜,乳液,保養,。（圖／品牌提供）

日本「國民乳霜」STEAMCREAM運用獨家蒸氣製法，讓霜狀高壓乳化，打造輕盈質地，這次針對夏季推出限定薄荷與蘆薈粉紅柚香氣，帶有些微清涼感的薄荷香味，搭配葡萄柚和天然花精油成分，淡雅花果香在夏季也不會讓人覺得黏膩，輕盈保濕、充分潤澤，連日曬後也可以立刻舒緩。

＃一理潤 神經醯胺舒敏集中修護霜，200ml、售價800元

▲Dior,STEAMCREAM,一理潤,乳霜,乳液,保養,。（圖／品牌提供）

由南韓最大美妝集團愛茉莉太平洋所研發製造的新品牌「一理潤」，主打無添加的純淨修護，是從小孩到大人都可以用的溫和保濕聖品，最熱銷的集中修護霜擁有專利神經醯胺複合膠囊，可以強化鎖水補水，不含礦物油、著色劑、香料等成分，全身塗抹更安心。

►超容易愛錯人的三大星座！TOP 1有好感就100%投入、不適合也會自我催眠

►愛到骨子裡，也能瞬間不要你的三大星座！TOP 1說分就分、挽留還會加快逃走

►備胎超多的三大星座！TOP 1曖昧多到數不清，享受被萬人景仰的崇拜感

 

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Dior, STEAMCREAM, 一理潤, 乳霜, 乳液, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

婚後過得很累三大星座男！TOP 1是工作狂又負責任　生活無虞成婚姻最大浪漫

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

你最近的異性緣強不強？選到這張簡直「男神收割機」人見人愛超狂

秒回訊息代表對你有意思三大星座！TOP 1深怕錯過每一秒、關心度是銅牆鐵壁 趙露思淡綠色禮服化身「人間鈴蘭」　轉身大U美背放送太誘人 腋下狐臭好惱人？6個小習慣：減少乳液、天然纖維衣料，都能降低異味！ 總是很窮的三大錯誤習慣：膨脹生活、擁有100%收入都是常見盲點 妳最終會和什麼樣的人結婚？超準心測用蛋糕就可以精闢分析 眉毛就是靈魂！99%的女生都會犯　沒漸層、修太短4個NG細節必改 「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名沒時間觀念，永遠慢慢來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面