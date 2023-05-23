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凱特王妃糖果粉洋裝逛花園　少女感設計媽媽也有一件

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃身穿糖果粉ME+EM洋裝出席倫敦切爾西花園展活動。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國年度花卉盛會倫敦切爾西花園展昨揭幕，特別舉辦110年以來第一場兒童野餐活動，吸引凱特王妃親自捧場，與威爾斯親王威廉育有3子女的她，在各野餐墊之間穿梭並席地而坐，與小朋友溝通無障礙盡情談天，而她一身糖果粉裝扮不僅與花卉主題相呼應，也散發滿滿的少女感，走到哪都是焦點。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲倫敦切爾西花園展首次舉辦兒童野餐活動，凱特王妃席地而坐與小朋友們談天。（圖／路透社）

凱特王妃現身切爾西花園展所穿的ME+EM絲質襯衫式糖果粉洋裝，是曾穿過的舊衣，她2021年第一次穿此甜美洋裝在蘇格蘭亮相，是為喜歡粉紅色、當時5歲的抗癌小鬥士Mila Sneddon見面而穿，此次則恰好呼應百花齊放的花園展，像花朵色調的粉紅洋裝再適合不過，有趣的是她的媽媽卡蘿也有這件洋裝，母女倆私下還可一起穿母女裝。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃搭配英國品牌ZORAIDA蕨類植物造型耳環，約6,300元。（圖／路透社）

不僅服裝選擇考量場合與活動內容，凱特王妃的首飾也經過精心挑選，昨她戴上英國品牌ZORAIDA約6,300元的蕨類植物造型金耳環，也契合花園展主題，完全展露她對小細節的講究。

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凱特王妃

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