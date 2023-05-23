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星巴克6／9前爽喝買一送一　85度C「秒殺蛋糕」重新回歸

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲夏季天氣來了，星巴克推網路活動，最多可享買一送一等優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日來臨星巴克即起至6／9推出網路活動，連續破20天讓星迷天天可抽買一送一，其中優惠品項當然也包括夏日必喝的星冰樂！85度Ｃ則在今（5／23）推出旗下曾熱銷百萬片的切片蛋糕，5／25全台開賣限量販售，蛋糕控先買起來！

星巴克即起至6／9期間推出「SAY YES SUMMER！夏日數位體驗」活動，消費者進入專屬活動頁面，完成夏日趣味數位體驗遊戲，即可抽限定的專屬優惠，包括買一送一、買二送一、第二杯半價等滑滑手機就手到擒來，其中也含有星冰樂優惠的「全品項」，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換日為6／11。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

其中要注意的就是部分門市不提供此優惠，包括管制區門市、高鐵門市、青埔、六家、烏日、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、仁德南、仁德北、台鐵一、南港高鐵、松山車站、時代寓所、南科、成大醫院1F、台北時代、時代B2、宜蘭宜興、芎林文德、高雄博愛、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、八德興豐、台南新化、礁溪、嘉義新港、竹東杞林、新竹州圖門市、松機T2、瑞洲、台中LALA、雲林麥寮、古亭，以及車道服務與行動預點、電話預訂。

▲85度C熱門蛋糕回歸。（圖／85度C提供）

85度C今宣布旗下熱銷百萬片的切片蛋糕也復刻回歸，包括「王者拿破崙」、「王者咖啡布蕾」、「王者沙架蛋糕」與「北海道王者戚風」，預計在5／25起全台門市限量販售，單片售價56元至59元。

業者表示，四款切片蛋糕在過去門市銷售期間，每款皆熱銷超過百萬片，受到不少民眾喜愛，5／25回歸採限量販售，售完為止。針對現在持全支付（Pxpay plus）使用者，也推出優惠，單筆消費滿150元，享20%全點回饋，（每筆交易最高回饋上限50點全點）。

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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