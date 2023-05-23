宋慧喬遇見萌犬就融化了　甜美碎花裝洩少女心

▲宋慧喬與愛犬Ruby玩親親。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬螢幕形象多為高冷美女，但她遇見愛犬Ruby立刻就融化了，日前她po出與狗寶貝互動的日常，她不僅開心與Ruby玩親親，抱著牠時關愛之情更是溢於言表，足見在她心中的重要地位，當天她更罕見穿上黃色碎花裝，少女感穿搭讓人忘了她的實際年齡41歲。

▲宋慧喬身穿LAP（LOS ANGELES PROJECT）碎花洋裝展現少女感，腳穿約33,500元的FENDI拖鞋。（圖／翻攝kyo1122 IG）





▲宋慧喬抱著愛犬關愛之情溢於言表。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬所穿的黃色碎花裝出自2011年成立的南韓品牌LAP（LOS ANGELES PROJECT），設計概念是以南韓流行文化，結合洛杉磯好萊塢美式街頭元素，創造帶著酷味、甜美又性感的時髦服裝，收服鮮少在公眾場合穿亮色系的宋慧喬，讓人見識她可愛的一面，竟然是碎花裝的擁護者。

▲宋慧喬5月初首次參加MET Gala，一襲FENDI 2023年春夏高訂服配上獨特髮型美極了。（圖／翻攝kyo1122 IG）

活潑碎花裝下，宋慧喬洩露貴氣，腳踩代言品牌FENDI約33,500元的皮革拖鞋，金屬的F Logo鞋跟非常搶眼；而她近期最令人印象深刻的造型，當屬本月初在紐約舉行的時尚奧斯卡MET Gala，當時她穿FENDI 2023年春夏高訂時裝現身，配上東方味的髮型，迷人仙氣驚艷全場。