fb ig video ETtoday search mobile

宋慧喬遇見萌犬就融化了　甜美碎花裝洩少女心

>

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬與愛犬Ruby玩親親。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬螢幕形象多為高冷美女，但她遇見愛犬Ruby立刻就融化了，日前她po出與狗寶貝互動的日常，她不僅開心與Ruby玩親親，抱著牠時關愛之情更是溢於言表，足見在她心中的重要地位，當天她更罕見穿上黃色碎花裝，少女感穿搭讓人忘了她的實際年齡41歲。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬身穿LAP（LOS ANGELES PROJECT）碎花洋裝展現少女感，腳穿約33,500元的FENDI拖鞋。（圖／翻攝kyo1122 IG）

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬抱著愛犬關愛之情溢於言表。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬所穿的黃色碎花裝出自2011年成立的南韓品牌LAP（LOS ANGELES PROJECT），設計概念是以南韓流行文化，結合洛杉磯好萊塢美式街頭元素，創造帶著酷味、甜美又性感的時髦服裝，收服鮮少在公眾場合穿亮色系的宋慧喬，讓人見識她可愛的一面，竟然是碎花裝的擁護者。

▲▼ 宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬5月初首次參加MET Gala，一襲FENDI 2023年春夏高訂服配上獨特髮型美極了。（圖／翻攝kyo1122 IG）

活潑碎花裝下，宋慧喬洩露貴氣，腳踩代言品牌FENDI約33,500元的皮革拖鞋，金屬的F Logo鞋跟非常搶眼；而她近期最令人印象深刻的造型，當屬本月初在紐約舉行的時尚奧斯卡MET Gala，當時她穿FENDI 2023年春夏高訂時裝現身，配上東方味的髮型，迷人仙氣驚艷全場。

►Jennie甜美公主造型現身坎城　耍心機拉下香奈兒黑紗露直角肩

►宋慧喬清透素顏穿FENDI高訂裙超仙！登Met Gala前準備過程曝光

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

宋慧喬, FENDI

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃糖果粉洋裝逛花園　少女感設計媽媽也有一件

凱特王妃糖果粉洋裝逛花園　少女感設計媽媽也有一件

Jennie甜美公主造型現身坎城　耍心機拉下香奈兒黑紗露直角肩

Jennie甜美公主造型現身坎城　耍心機拉下香奈兒黑紗露直角肩

蔡依林32萬蛇錶洩天后身分　繞雙圈錶帶好時髦

蔡依林32萬蛇錶洩天后身分　繞雙圈錶帶好時髦

法網賽紅土啟發珠寶創作　FRED特別版手環還可玩變身 楊紫瓊慘遭滑鐵盧　裹綠床單走紅毯挨批「歷來最糟造型」 劉詩詩懶甩婚變流言　穿黑紗裙登坎城飄仙氣 范冰冰「南半球」胸形全都露　穿性感透視裝當派對女王 項鍊彈出眼鏡、墜飾拉出筆　藏家大方亮百年古董珠寶辦展 亮・珠寶／劉嘉玲招年齡增長難敵彩寶魅力　試戴寶格麗新作上癮 G-SHOCK代表作型號躍上紀念錶帶　經典方錶送圓錶圈玩「變臉」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面