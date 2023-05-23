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曾敬驊當「人間CK」單手拉內褲帥翻！　不藏了上裸秀緊實腹肌

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▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

曾敬驊演出《返校》、《不良執念清除師》等作品，成為炙手可熱的新生代演員，姣好外型更獲得Calvin Klein青睞，這次出鏡演繹春季系列單品，拋開劇中角色做回自己，曾敬驊索性以上裸姿態秀出緊實腹肌線條，將焦點放在標誌性的牛仔褲以及內褲單品。

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲曾敬驊演繹Calvin Klein 2023春季形象廣告 。（圖／品牌提供）

曾敬驊過去少有大尺度的拍攝，這次延續Calvin Klein 2023春季形象廣告，極簡黑白鏡頭捕捉下他乾淨俐落的形象，穿著品牌1996系列四角內褲，曾敬驊將圓領T恤捲起、掀起背心，甚至內在衣著廣告中最經典的「單手拉內褲」POSE也沒少，自在呈現出緊實體態。

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein 。（圖／品牌提供）

▲CALVIN KLEIN 1996 四角內褲搭配寬鬆牛仔褲。（圖／品牌提供）

Calvin Klein 1996系列以中腰剪裁帶來包覆性，單品融合經典的Monogram標誌圖案和一貫的舒適穿著感，給人居家時髦感受。另一個角度，曾敬驊上裸出鏡，側身線條帶出張力，以寬鬆90s牛仔褲代表復古時代的再次進化，微微露出褲頭的穿搭概念又再度回歸。

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲STUDIO DOE發表內在衣著INMOST全新系列 。（圖／品牌提供）

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲舒彈裸感內衣 。（圖／品牌提供）

▲▼內衣 。（圖／品牌提供）

▲Lazy Dress家居服裝 。（圖／品牌提供）

擺脫內衣會帶來的束縛感，以極簡為主打風格的品牌STUDIO DOE發表內在衣著INMOST全新系列，裸感機能的理念兼具時尚感與舒適度。一體成型的內衣隱形無痕，如第二層肌膚，並採用隱形四段背鉤調節、可拆式肩帶迎合夏季多變穿著，搭配上中腰內褲打造出美臀弧線剪裁。此外，同步登場的Lazy Dress家居服，透氣親膚柔彈面料與寬鬆版型，別具安全感的膝下長度，從內而外營造時髦享受。

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關鍵字：

曾敬驊, 返校, 不良執念清除師, Calvin Klein

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