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安格斯12星座一周運勢5／22-5／28　巨蟹翻轉好運、天蠍桃花高峰期

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

雖然某些煩人的壓力仍然未能解除，但是許多好玩有趣的事情已經默默找上門來！這周太陽移位下又打亂局勢，牡羊座呈現喜憂摻半的運勢，喜的是玩樂機會增加，憂的是時間不夠用，許多事情還有待努力。此時羊兒愛情運勢其實不算差，脫單機會都是有的，只是一不注意愛神的金箭就擦身而過，再忙也要撥空活絡你的社交圈喔！

金牛座 4.21~5.20

金牛座這周運勢在木星加持下起飛速度正在增強，雖然太陽移出，少了一點助力，但大體上麻煩事情大幅減少，總算可以讓你做些自己喜歡的事，不妨試著計劃短程的旅遊，美好的風光會讓你心情舒暢，運氣更好！桃花運相當旺盛，但對於愛情的進展與成功都幫助不大，遇見適合的對象可要積極一些表態才好。

雙子座 5.21~6.20

太陽這周走進了雙子本命宮，看似平淡無波的表面之下，也許正有很多好事都在醞釀著，不妨開啟敏感的神經雷達，此時工作上遇到不了解、不明白的，千萬別自行腦補，不妨發揮你開朗、討喜的特質，表現出變化多端的一面吧！此時的你和情人的感情變得更加緊密，就連爭吵可能也是帶來好溝通的機會喔！

巨蟹座 6.21~7.21

多了金星的照臨，巨蟹座從原本的淒風苦雨走向萬里晴空，迎來翻轉性的好運，特別是人際存在感大幅增強，不論是在工作場合或是平時的社交圈，都能結交到不少知己、貴人，為你帶來心想事成的好運，只不過有一好沒兩好，感情上許多的爛桃花也接踵而至，讓天性有點拘謹的你有些應接不暇，已有情人的得小心處理！

獅子座 7.22~8.22

獅子的率真和魄力，近期是讓你在職場上綻放光芒的一大原因，雖然忙碌但工作表現十分亮眼，有機會迎來一波好評與讚賞！不過感情中單身獅儘管備受注目，在眾人眼中你就是那麼的與眾不同，但偏偏此時的你並沒有太多愛情的感覺，屬於你的緣分遠在天邊近在眼前，你得睜大眼睛好好找尋。

處女座 8.23~9.22

就算自己不是當事人，也默默隔岸觀火、不愛沾惹是非的處女座，只要身邊有自己喜歡的閨蜜陪伴，即使沒有太多朋友你也不會感到孤單。人際愈單純愈感覺輕鬆，想要讓大家開心、讓大家喜歡你，只會讓你更累、更不自在。與情人或心上人的進展並不算多，但也急不得，默契似乎還需要好好培養。

天秤座 9.23~10.22

太陽的位移終結了好一陣子不穩定的局勢，這周開始天秤總算有種破繭而出的正面積極，工作上順風順水，最近也總算不會到處踩雷遇到麻煩小人，你的人際交友圈開始向外擴張，之前失聯已久的朋友、知音夥伴等慢慢回籠，讓你重新體驗到友情的溫暖與可貴，單身者也有桃花默默靠近，不妨自然一點，感覺對了就別猶豫！

天蠍座 10.23~11.22

內斂內向的天蠍座走過行星的風雨，木星將開啟接下來的行運，能在這周發光發熱！此時的你適合透過工作或親友牽線拓展生活交際圈、認識新朋友。而對於單身的天蠍來說，未來這段時間神采飛揚，能在人群中被看見，會有一波桃花高峰期。至於已有伴侶的，在冥王星逆行之下會嵌入了某些陰影。

射手座 11.23~12.21

歷經一番順流逆流的行星變化，射手可說是EQ極高的動亂小英雄，這周適合乘勝追擊，工作上可加緊腳步，積極的付出能得到加倍又加速的回饋。只是感情仍身陷五里霧中，徘徊在種種誘惑與抉擇的你，得回到初衷，尋找感情的緣由！有對象者感情同樣不太穩定，這波動盪期將會持續好一陣子，一波波考驗需要兩人攜手跨越。

摩羯座 12.22~1.19

金星走進婚姻宮位，近期正是摩羯愛情悄悄萌芽的時刻，你與心上人之間若即若離的關係有機會化暗為明，單身的摩羯也很適合多參加婚宴、派對等沾沾幸福的喜氣，也可大大吸引緣分上門。工作運勢將會有一些改變，除了快速適應外，自己也要懂得調適心情，一些不明朗的狀況，此時將會漸漸清楚明白，可以好好的來計劃。

水瓶座 1.20~2.18

發生在水瓶座周圍的事情很多，很多事情往往得讓你被迫去扛下責任和壓力！不過責任愈大也意謂著你的能力默默進階，愈是壓力重重的時刻你愈需要靜下來好好想想，而不是一昧的去做超乎你能負載的事。這周金星將展現正面能量，讓水瓶感情上的運勢也大大飆升，單身有機會遇到相當不錯的好對象，要記得趁這個機會好好的把握一下。

雙魚座 2.19~3.20

順應木星太陽的移動腳步，雙魚座一點一滴的收復元氣，這周開始對很多事會出現新的想法，往日靈活聰明的你正逐漸回歸！只是得特別注意感情上的細微變化，尤其是交往中的雙魚，許多問題在初期若沒有得到適當的溝通與處理，後面可能衍生出相當棘手的麻煩，而想脫單的也莫急莫慌，靜待下次金星移位就有很大的機會。

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延伸閱讀：

【星星教授安格斯2023/5/22-5/28星座運勢】獅子座職場發光，巨蟹座小心爛桃花！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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