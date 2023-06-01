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「精品運動風涼鞋」清單　Chloé今夏最美聯名、愛馬仕仙人掌綠很時髦

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

夏天穿搭少不了一雙涼鞋！尤其都做了美美的凝膠指甲，怎能不來一雙相稱的時髦涼鞋？以下找出5雙精品品牌如Hermès、Dior、Chloé所推出的涼鞋，聚焦在運動休閒風格，時尚外型還兼具舒適特性。

2023精品運動風涼鞋推薦

Chloé

如果有在關注日系女孩穿搭的話，應該時常在夏天看到Teva涼鞋的出現，2023年夏天Chloé找上門合作，把Teva經典的織帶涼鞋換成Chloé的仙氣風格。Teva本為戶外鞋履品牌，本來就對鞋履的舒適度具一定的考究，這一次與Chloé聯名，主要有兩大系列：Hurricane XLT2和Hurricane XLT2 Ampsole。前者的鞋底較薄，色選為氣質的米色織帶；後者則為增高厚底，有芭比桃紅與黑白兩種配色。此一聯名5／16開賣，在Chloé專門店、Chloé官網以及Teva官網都可以買到。

Dior

順應休閒潮流，Dior在最近的兩年多了許多運動元素的設計。簡單的D-Wave涼鞋，外型就如我們熟悉的運動風涼鞋，換上了皮質演繹，另有一種細緻、低調的奢華感。

Gucci

夏天是台灣重要的補水季節，從五月的梅雨季到暑假的颱風季，都有可能遇到惱人的雨天，涼鞋的材質也應當選防水的材質比較適合。Gucci把品牌的馬銜鍊與竹節扣標誌合而為一，推出monochrome的厚底涼鞋，呆萌輪廓又有些俏皮。

Hermès

把Chaine d'Ancre錨鍊圖案以兩種不同尺寸作為鞋面設計，Extra涼鞋既率性又帶點粗獷個性，簡單地搭配白T+牛仔褲就很好看。

Loewe

來自最新的2023 Paula’s Ibiza系列，Loewe為夾腳拖注入可愛個性，卡通一般的軟萌外型，輕質泡棉橡膠材質走起來真的宛如漫步在雲端！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 精品, 運動風, 涼鞋

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