愛馬仕腮紅加珍珠光更顯高貴　heme柔粉、暖楓一刷宛如天生好氣色

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

腮紅是連結眼妝和唇彩的重要角色，畫得好不僅能展現好氣色，也能襯托出全臉骨骼之美。一起來看看今年有哪些值得一試的頰彩新品。

愛馬仕ROSE HERMES瑰麗粉紅系列

愛馬仕Rose Hermès瑰麗粉紅系列推出兩年之後，2023年再新增三款閃耀虹彩色調的腮紅。而Rose Hermès 瑰麗粉紅系列的特色就是主打能散發出更加透明、清新、容光煥發的膚色，讓兩頰氣色渾然天成。

腮紅基底添加了細膩的珍珠粉，賦予其閃耀精緻的虹彩色澤。另外還有該維生素E和桑果萃取精華，富含潤膚劑和礦物質粉末，讓妝感輕盈舒適。

#35 Rose Doré 玫瑰金色：明亮而優雅的珊瑚粉在金色光芒的照耀下，更顯高貴。

#47 Rose Ambré 琥珀粉色：略帶米色的絲滑粉色，宛如貝殼般珠光熠熠。

#58 Rose Cuivré 銅彩粉色：亮眼奪目的胭脂紅粉色，綴點著燦爛閃爍的金色光芒。

Bobbi Brown輕裸時尚頰彩盤

繼漸層腮紅之後，Bobbi Brown再推讓人眼睛一亮的頰彩新品！

2023夏季全新上市的輕裸時尚頰彩盤，一盤就兼具頰彩、修容、打亮三色。三色可彼此疊擦色彩當腮紅、打造混血感訂製修容，或局部打亮，用途多元，很適合旅行帶出門。

#LIGHT清甜粉：偏粉色系。

#MEDIUM蜜桃橘：偏橘色調。

heme單色腮紅盤

heme今年夏天精選熱賣商品「六色眼影盤」的人氣色號-柔粉、暖楓，搖身一變成迷你的「單色腮紅盤」，讓新品延續經典，創造新玩法！

單色腮紅盤延續六色眼影盤的磁吸式包裝，外觀小巧可愛。粉體柔滑細緻，暈染度佳。低明度的淺粉、淡橘色系調配，低調溫和，輕輕一刷即擁有溫潤感自然好氣色。

#01 Cotton Rose：柔美粉嫩輕甜感，有如木芙蓉展現出純真的溫柔感

#02 Warm Maple：溫暖淡橘復古感，營造楓葉飄然的暖暖氣息

RMK透光立體頰采

RMK腮紅在2023年4月全面更新上市，一共推出10色。這次特別在基底色中添加裸色調，因此即使含有珠光或是鮮明色彩，都還是很適合亞洲膚色使用。

另外粉體特別採用高透明度以及微粒粉末，還添加角鯊烷，因此質地雖是粉狀，用起來卻毫無粉感，能以薄膜的質感與肌膚融為一體，實現出彷若肌膚內側透出的自然血色感。

RMK透光立體頰采10色分別為：

01 Blissful Burgundy：具深邃感的勃艮第酒紅色調。

02 Diffused Amber：帶黃感的琥珀橙色調，也可作為修容色使用。

03 Lavender Lace：帶有藍感和粉紅感呈現絕妙的薰衣草色調。

04 Bohemian Rose：色彩中閃爍明亮的金色、紅色珠光的紅棕色調。

05 Coral Drift：帶柔和的裸色，展現明亮清新的橙色調。

06 Dreamy Fuchsia：蘊含豐富多彩的珍珠光澤，散發漂亮色澤的粉紅色調。

07 Floating Petals：帶有溫暖氛圍的玫瑰裸色調。

08 Airy Coral：柔和發色的淺珊瑚色調。

09 Desert Bloom：以完美的比例添加粉紅色、橙色的粉紅裸色調。

10 Sahara Beige：散發如拋光般光澤的珊瑚裸色調。

其中品牌總監特別推薦#02、#03、#07

Bobbi Brown金緻漸層絢光腮紅

Bobbi Brown 春夏推出絕美限量新品「金緻漸層絢光腮紅」，這也是品牌首度推出的漸層腮紅，令人驚喜。

一盤融合絕美漸層三色，單擦或混刷都可，可創造精緻紅暈光澤。細緻粉質中帶著珠光，一掃展現天使光圈般的澎潤雙頰。

金緻漸層絢光腮紅共有五色，分別為：Blushed Pink玫瑰甜粉、Blushed Coral甜橙珊瑚、Blushed Burgundy漿果勃根、Blushed Peach蜜桃杏仁、Blushed Bronze豆沙杏桃。

heme特調腮紅

heme先前推出的純色腮紅廣受好評，為了提升品質及增加使用便利度，2023年heme升級推出全新「特調腮紅」系列。

包裝延續純色腮紅的黑藍色經典視覺，同時新增特製的蓬鬆腮紅刷，扁平小巧的刷柄方便握拿，毛刷柔軟不刺膚，搭配上妝更好暈染。粉體經多道研磨工法製成，粉質細膩綿柔，如絲綢般滑順，暈染度大幅提升，能完美貼合肌膚，創造出零粉感原生腮紅。

這次以輕柔棉花糖色調為概念，特調推出四色，以紅棕與橘棕色系為主軸，輕輕一刷即擁有溫潤感自然好氣色。

01 Ripe Fig：橘棕色調，如無花果的果實散發柔甜清澈的氣息，偏黃肌也能輕鬆駕馭。

02 Tender Apricot：裸妝感愛用的柔美奶杏色調，日常百搭且低調，打造天生自然的腮紅，展現溫柔質感妝容。

03 Veiled Lotus：帶有細緻珠光的質地，為淺粉膨脹色，光澤低調奢華，簡單澎潤雙頰，畫出輕甜的粉嫩妝感

04 Dawn Rose：經典不敗的紅棕色調，彷彿置身在黃昏中的玫瑰花園，添增肌膚通透的紅潤感，是必收的入門款。

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