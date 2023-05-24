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「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名沒時間觀念，永遠慢慢來

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▲▼星座 。（圖／翻攝自TVN IG）

▲「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3 。（圖／翻攝自TVN IG）

編輯／Ann 

你心裡也有「遲到黑名單」嗎？約這些人出門就要有心理準備會等很久，雙方對於時間的概念完全不一樣，出門前的一系列過程簡直是拖延症發作，現在就公開「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3 ，上榜的好友要注意了！

Top 3 雙魚座

雙魚座心思相當細膩這點表現在日常生活上，他們總是會在意身邊的東西有沒有歸位、出門還要帶什麼，確保自己萬無一失才會出門，不過這種個性會讓同行的友人都相當急迫，完全不知道還要等多久，重點是雙魚本人不會覺得慢，姍姍來遲還認為「沒有很晚」。

Top 2 天秤座

天秤座對於時間的觀念沒有把握得很準確，日常的聚會都是慢悠悠，導致自己和他人約定了時間也無法按時出現，天秤會在出門前一刻被拖住，每一次都陷入了到路上才發現根本來不及的窘境，然而豁達和健忘的特點，讓他們完全不覺得自己常遲到，於是下一次又再犯，無限重蹈覆轍。

Top 1 水瓶座

水瓶座沒有守時觀念，任何事情都無法激發他們的速度，永遠維持著自己優雅的步調，出門前獨處的時光反而是最珍貴的，不會輕易被任何人打破，而且他人若是催促水瓶，他們反而會更心煩，甚至不想要赴約了，水瓶總是認為有到就好，什麼事情都不嫌晚。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 天秤座, 水瓶座

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