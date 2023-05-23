2023坎城影展紅毯造型！Rosé、Jennie首登場　娜塔莉波曼星空裙超美

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

作為國際三大影展之一的坎城影展，集結世界各地的戲劇作品和一線電影巨星，是為影壇一大盛會！除了有看不完的好電影，按照慣例，《美麗佳人》特搜出最精彩的紅毯造型，一起來看看2023坎城影展，明星們身上的行頭有哪些！

2023坎城影展明星紅毯造型亮點

5/16 Day 1

范冰冰

范爺的紅毯造型哪次讓人失望過？重回坎城影展舞台，肯定要來個記憶點十足的開場，經常把中華文化融入紅毯造型之中，在《杜巴利伯爵夫人》的開幕片首映上，由Christopher Bu所設計的猛虎竹林戰袍直接餵飽攝影師的記憶體。

在晚宴上，范冰冰換上另一套緊身的黑色禮服，偌大的花卉亮片刺繡襯托出范爺的好氣色與古典氣質，而這一件禮服則是來自YANINA Couture的設計。

艾兒芬妮 Elle Fanning

「睡美人」艾兒芬妮也在同一天登場，擅長駕馭櫻花嫩粉的她，今年同樣選擇此一色系的禮服，由Alexander McQueen創意總監Sarah Burton操刀，如花瓣一般的銀色馬甲更添夢幻韻味。

凱薩琳麗塔瓊斯 Catherine Zeta-Jones

飾演星期三之母「魔帝女」的凱薩琳麗塔瓊斯，是編輯私心最愛的好萊塢女星之一！鮮豔的鮮紅禮服來自黎巴嫩婚紗品牌Elie Saab，也只有像她這般永遠的女神才有辦法駕馭，認真好奇已過50歲的凱薩琳麗塔瓊斯到底如何維持身材的？

5/17 Day 2

BLACKPINK Rosé

繼Met Gala之後，Rosé紅毯紀錄再創新的里程碑！出席電影《Monster》首映會，Rosé身穿Saint Laurent的訂製禮服，俐落的黑紗以藍寶石耳環點綴，簡單又有氣質。

陳靜 Gemma Chan

《Monster》首映會還有陳靜登場，白色刺繡禮服加上飄逸的披風，實在是太像仙女下凡了吧！

朴秀珠 Soo Joo Park

韓國超模朴秀珠跟著Rosé一起抵達，九頭身的模特兒氣勢就是不一樣，同為Saint Laurent訂製款，菱格紋黑色亮片禮服更顯她的身高優勢，率性的濕髮造型特有時髦韻味。

5/19 Day 4

湯唯

總是以出眾氣質令人傾心的湯唯，一如既往地選擇淡雅的色系演繹2023坎城紅毯。出席《The Zone of Interest》首映會，湯唯身穿的是The Atelier Couture 2023年秋季系列的設計，細緻的人魚水光面料，特別襯托出湯唯的優雅。

娜塔莉波曼 Natalie Portman

同一時間出現的，還有許久不見的娜塔莉波曼。宛如滿星夜空的銀、深藍修身禮服來自Dior，與藍寶石項鍊相搭，顯現出她的知性之美。

凱特布蘭琪 Cate Blanchett

坎城影展常客怎能沒有凱特布蘭琪？素雅的嫩粉禮服，帶點科技感線條的黑色披風，衝撞出不一樣的紅毯美感。

5/21 Day 6

珍妮佛勞倫斯 Jennifer Lawrence

好久不見「小珍」珍妮佛勞倫斯！現身在第六日的坎城影展，首先出席《Bread And Roses》的記者會，一襲米灰色長裙相當襯她芭比一般的氣質金髮。

隨即再換上另一套Dior訂製的紅色禮服出席《Anatomy Of A Fall》的電影首映會，精緻造型實在太美！

5/22 Day 7

BLACKPINK Jennie

期待許久，終於等到Jennie的坎城紅毯處女秀！首次橫跨戲劇演出，與莉莉蘿絲戴普同台演出《The Idol》，和前一陣子的Met Gala造型有著異曲同工之妙的甜美風格－夢幻的公主澎裙，用一點黑紗點綴，並以一雙俏皮的蝴蝶結跟鞋搭配。

爾後的餐敘上，Jennie碰上同劇演員威肯（The Weekend），驚喜表情實在太可愛！

莉莉蘿絲戴普 Lily-Rose Depp

擔下《The Idol》女一的莉莉蘿絲戴普，以一慣的冷豔造型出席首映會，貼身的黑色亮片短禮服，帶著性感意味的透膚手套，加上那撩人的眼神，誰能把目光從她身上移開？

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 范冰冰睽違10年再登奧斯卡！時尚范爺最具代表性的5套紅毯造型盤點

● IU初登坎城不穿精品只穿韓國品牌Choi Jae Hoon，看完你就懂它迷人之處