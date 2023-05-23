從分期付款到業績百萬　東森自然美加盟主感謝王令麟挺年輕人創業

▲今年4月東森自然美台中大里東榮店締造單月破百萬亮眼成績，加盟主林秀慧老師(中)特別感謝東森集團總裁王令麟提供低利借貸，減輕她創業初期的資金壓力，進而能夠成功創立2家店。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者林璟倩／台中報導

東森自然美在東森集團總裁王令麟大力挹注集團資源下，以精準美容、高規格顧客服務及完整的教育訓練系統等實力，成為加盟主神隊友。今年4月台中大里東榮店締造單月破百萬亮眼成績，加盟主林秀慧老師特別感謝王令麟提供相當彈性的低利借貸，讓她以分期付款方式減輕創業初期的資金壓力，不僅降低加盟創業、貨物資金等門檻，還能享有線上線下導客、品牌AI大數據等共享資源，使她能夠在創業道路上無後顧之憂，順利取得成功。

▲林秀慧看中東森自然美的品牌實力，在一年內連開兩家店，更感謝王令麟支持年輕人創業。

原已從業20多年的美容師林秀慧，2019年毅然決然將原本在彰化員林經營的美容店轉加盟「東森自然美」，正是看中東森及自然美兩大品牌的加乘效應。

當時正值快速有感的醫美整形產業大幅衝擊傳統美容服務，具市場敏銳度及大膽創新力的王令麟入主東森自然美，儼然為美容業注入一股生命力。樂於給予年輕人舞台的王令麟，為鼓勵年輕人創業，甚至願意自掏腰包讓加盟主先創業後分期付款，讓林秀慧深受感動，進而勇敢地在同一年內連開第二家店，也就是現在的台中大里東榮店，成為東森自然美第一位轉換品牌加盟就連開兩家店以上的年輕創業家。

▲東森自然美精準美容有助滿足消費者需求也帶動店家成長。

林秀慧坦言，當初轉加盟東森自然美確實經歷過一段陣痛期，不僅在客戶經營上需重新培養忠誠客，美容師也必須「砍掉重練」重新學習東森自然美的服務流程，這些都會直接影響原有的業績。所幸東森自然美大方提供了行銷、貨源及資金支援，緩解創業前期的資金壓力，還結合了線上線下的導客、數據分析以及輔導和教育訓練資源等，這些都遠優於一般加盟品牌所能提供，給予加盟主更全面的支持。

此外，林秀慧認為東森自然美以「精準美容」為核心，結合了哈佛、台大、陽明、弘光科大等博士級專家學者組成的顧問團隊，透過生技研發、科學美容、生醫保健及AI大數據等多方結合，由內在到外在為消費者提供全方位的美容服務。這種精準美容的理念不僅有助於滿足消費者的需求，還帶動了店家的成長。

▲大里東榮店在東森自然美的水光療程基礎下升級做法獲得有感好評，帶動業績爆發性成長。

林秀慧分享，近期大里東榮店取得了爆發性成長的關鍵，在於借助公司團隊協辦的「激光女神顧客會」，讓她們有機會能分享原本類醫美的「水光洋娃娃課程」優化為3.0版本，成為讓客戶更有感的保養體驗而獲得消費者青睞，因此推動業績大幅成長達到單月破百萬。

此外，林秀慧也觀察到疫後養生觀念盛行，喜愛透過按摩舒壓調理身體的客人以及男性客人都有明顯增加的趨勢，透過自然美完整的產品線及多元服務規劃，能滿足更多消費者的喜好。

▲林秀慧認為美容業是人的事業，要學習看見人的需要，鼓勵夥伴創造服務的附加價值。

作為加盟主，林秀慧以堅持與信心帶領團隊前行，持續陪伴夥伴成長。她認為美容業是在經營「人的事業」，因此她依循自身信仰「學習看見人的需要」，鼓勵自家美容師創造顧客消費服務的附加價值，用細膩的觀察讓客人感受「非你莫屬」的尊榮感，同時以專業與實力創造「非你不可」的差異性，讓美容服務不只是賣產品及療程，而是為消費者帶來幸福與希望。

展望未來，林秀慧期許自己不僅要繼續複製並傳承她在美容產業的豐富經驗，為每位顧客實現美麗肌膚及身心靈的平衡，更希望能開打「國際盃」，進一步開拓東南亞市場，她相信在東森自然美的支持下，一定能夠實現更宏大的發展願景。