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23歲盧允瑞登坎城造型驚艷！　2套BALENCIAGA全黑禮服擺脫稚氣

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記者鮑璿安／台北報導

23歲韓星盧允瑞演出《浪漫速成班》奪得第59屆百想藝術大賞女子新人獎，走紅速度之快，連第76屆坎城影展也有她的身影，盧允瑞一連以兩套BALENCIAGA 黑色系禮服驚艷粉絲，暗黑之中帶有個人的叛逆風格，時尚表現可圈可點。

▲▼盧允瑞 。（圖／品牌提供）

▲23歲韓星盧允瑞以BALENCIAGA 高訂禮服登上坎城紅毯 。（圖／品牌提供）

▲▼盧允瑞 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA 官方IG發限時動態認可盧允瑞的精彩造型 。（圖／品牌提供）

盧允瑞受邀出席《煽動者Firebrand》首映會紅毯，她以BALENCIAGA 高訂51ST COUTURE COLLECTION禮服上身，具有侵略感的包覆性設計，透過墊肩以及一絲絲銀線交織出氣場，渾然天成遊走她纖細身材，盧允瑞如此全黑打扮與紅毯形成極佳對比，年紀輕輕頗有大將之風，甚至登上BALENCIAGA 的官方IG限時動態。

▲▼盧允瑞 。（圖／品牌提供）

▲▼盧允瑞 。（圖／品牌提供）

▲「Women In Motion」晚宴，盧允瑞換上另一套黑色禮服。（圖／品牌提供）

坎城影展期間，盧允瑞現身「Women In Motion」晚宴時，選擇了另一套BALENCIAGA黑色禮服，如潛水衣材質的貼膚構造是品牌近年來的標誌性設計，從肩頸曲線一路延伸到手指之間，將單色審美發揮到極點，唯有不對稱的削肩、露背設計，露出白皙肌膚帶來一絲穿透感，將盧允瑞甜美又個性的態度傳遞得相當巧妙。

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關鍵字：

盧允瑞, 坎城, balenciaga

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