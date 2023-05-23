新光三越開賣「龍蝦肉粽」一整尾超豪氣　單顆價格破2千元創紀錄

記者蔡惠如／綜合報導

端午節即將在6月來臨，百貨通路也準備開賣端午節相關禮盒禮品，新光三越今年開賣話題肉粽，以整隻龍蝦入「粽」超豪氣，看起來氣勢驚人，價格也不遑多讓，單顆要價2,180元破該通路紀錄；遠百則主打「海陸、養生、在地」3種特色，推出優質選品。

▲米其林必比登推薦好粽，售價990元，全台限量1,500組。（圖／新光三越提供）

新光三越在端午來臨前一個月推出「端午禮品選集」，主打獨家商品「米其林必比登推薦好粽」禮盒，集結5款包括「滬舍餘味上海肉粽」、「金悅軒金裝鮑黃粽」、「菜粽李經典菜粽」、「馨苑小料理臻品干貝粽」、「陸園湖州鮮肉粽」必比登推薦餐廳組合，售價990元還比去年組合更便宜。

▲「龍王極品鮑魚粽」售價2,180元。（圖／新光三越提供）

其中最吸睛的則是六福旅遊集團推出的「龍王極品鮑魚粽」，單顆就達到540公克，肉粽裡有半斤東南亞活龍蝦，整隻龍蝦殼內還有鮑魚、干貝等豐富食材，看起來澎湃感十足，拉高肉粽奢華新高度，單顆售價2,180元，也創下該通路單顆肉粽售價紀錄。

▲Bebop 經典酒香冰淇淋組，售價880元。（圖／新光三越提供）

▲不二糕餅蛋黃酥12入禮盒，售價969元。（圖／新光三越提供）

新光三越表示，端午禮品今年一共網羅124款商品，約有7成初登場，且新增冰品、特色甜點等多種20多歲消費者會喜歡的品項，無論送禮或自用都很適合，今年蛋黃酥仍熱門，也網羅不二糕餅與鹿港的新口味食品行，因應原物料上漲，像不二糕餅蛋黃酥售價也比去年調漲20%左右。

▲台北遠東香格里拉「海陸香粽禮袋」，6入售價1,388元。（圖／遠百提供）

遠百近期也針對端午節，推薦一系列特色好粽，由總經理徐雪芳親自帶領經營團隊嚴選，業者表示，今年粽子有3大特色，包括豪華海陸、養生當道與在地好物，包括台北遠東香格里拉「海陸香粽禮袋」、「晶華酒店」鮑粽禮盒內含冠軍鮑粽和滬式紅麴鮑粽、像是「高家老菜脯」嚴選20年以上老菜脯，或是「小食粑」創新龜粿、台中市第六市場「碧田家」蘿蔔糕等。

▲「高家老菜脯」20年醞釀老菜脯10入，售價2,500元。（圖／遠百提供）



遠東SOGO百貨台北店將於6／6至6／26推出「端午粽夏饗美味」，今年集結米其林星級、在地名店及5星飯店推出系列特色美味粽，口味多元囊括經典台灣味的南部北部粽、地方好滋味的湖州上海粽、特色異國風味粽及素食養生粽。業者表示，今年適逢解封後迎來的第一個端午，預估更加提高民眾與親朋好友禮尚往來的過節氛圍，再加上名店的名氣加持，整檔業績預計可成長2成。

▲復興館蔣府宴文豪蘇軾粽3入、滬味菜飯粽3入、滿隴馥桂粽3入，原價429元至499元，特價329元至399元。（圖／SOGO提供）

▲SOGO忠孝館郭榮市火腿紅藜粽，售價439元／5入。（圖／SOGO提供）