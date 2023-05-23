fb ig video ETtoday search mobile

新光三越開賣「龍蝦肉粽」一整尾超豪氣　單顆價格破2千元創紀錄

>

記者蔡惠如／綜合報導

端午節即將在6月來臨，百貨通路也準備開賣端午節相關禮盒禮品，新光三越今年開賣話題肉粽，以整隻龍蝦入「粽」超豪氣，看起來氣勢驚人，價格也不遑多讓，單顆要價2,180元破該通路紀錄；遠百則主打「海陸、養生、在地」3種特色，推出優質選品。

▲百貨開賣端午節禮品與各類粽子。（圖／各業者提供）

▲米其林必比登推薦好粽，售價990元，全台限量1,500組。（圖／新光三越提供）

新光三越在端午來臨前一個月推出「端午禮品選集」，主打獨家商品「米其林必比登推薦好粽」禮盒，集結5款包括「滬舍餘味上海肉粽」、「金悅軒金裝鮑黃粽」、「菜粽李經典菜粽」、「馨苑小料理臻品干貝粽」、「陸園湖州鮮肉粽」必比登推薦餐廳組合，售價990元還比去年組合更便宜。

▲百貨開賣端午節禮品與各類粽子。（圖／各業者提供）

▲「龍王極品鮑魚粽」售價2,180元。（圖／新光三越提供）

其中最吸睛的則是六福旅遊集團推出的「龍王極品鮑魚粽」，單顆就達到540公克，肉粽裡有半斤東南亞活龍蝦，整隻龍蝦殼內還有鮑魚、干貝等豐富食材，看起來澎湃感十足，拉高肉粽奢華新高度，單顆售價2,180元，也創下該通路單顆肉粽售價紀錄。

▲百貨開賣端午節禮品與各類粽子。（圖／各業者提供）

▲Bebop 經典酒香冰淇淋組，售價880元。（圖／新光三越提供）

▲百貨開賣端午節禮品與各類粽子。（圖／各業者提供）

▲不二糕餅蛋黃酥12入禮盒，售價969元。（圖／新光三越提供）

新光三越表示，端午禮品今年一共網羅124款商品，約有7成初登場，且新增冰品、特色甜點等多種20多歲消費者會喜歡的品項，無論送禮或自用都很適合，今年蛋黃酥仍熱門，也網羅不二糕餅與鹿港的新口味食品行，因應原物料上漲，像不二糕餅蛋黃酥售價也比去年調漲20%左右。

▲百貨開賣端午節禮品與各類粽子。（圖／各業者提供）

▲台北遠東香格里拉「海陸香粽禮袋」，6入售價1,388元。（圖／遠百提供）

遠百近期也針對端午節，推薦一系列特色好粽，由總經理徐雪芳親自帶領經營團隊嚴選，業者表示，今年粽子有3大特色，包括豪華海陸、養生當道與在地好物，包括台北遠東香格里拉「海陸香粽禮袋」、「晶華酒店」鮑粽禮盒內含冠軍鮑粽和滬式紅麴鮑粽、像是「高家老菜脯」嚴選20年以上老菜脯，或是「小食粑」創新龜粿、台中市第六市場「碧田家」蘿蔔糕等。

▲百貨開賣端午節禮品與各類粽子。（圖／各業者提供）

▲「高家老菜脯」20年醞釀老菜脯10入，售價2,500元。（圖／遠百提供）

遠東SOGO百貨台北店將於6／6至6／26推出「端午粽夏饗美味」，今年集結米其林星級、在地名店及5星飯店推出系列特色美味粽，口味多元囊括經典台灣味的南部北部粽、地方好滋味的湖州上海粽、特色異國風味粽及素食養生粽。業者表示，今年適逢解封後迎來的第一個端午，預估更加提高民眾與親朋好友禮尚往來的過節氛圍，再加上名店的名氣加持，整檔業績預計可成長2成。

▲百貨開賣端午節禮品與各類粽子。（圖／各業者提供）

▲復興館蔣府宴文豪蘇軾粽3入、滬味菜飯粽3入、滿隴馥桂粽3入，原價429元至499元，特價329元至399元。（圖／SOGO提供）

▲百貨開賣端午節禮品與各類粽子。（圖／各業者提供）

▲SOGO忠孝館郭榮市火腿紅藜粽，售價439元／5入。（圖／SOGO提供）

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

關鍵字：

新光三越, 端午, ＳＯＧＯ, 遠百, 龍蝦

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

林書豪當設計師聯名PALLADIUM「隊友早搶空」

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

LV、CELINE運動鞋穿了就長高

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

無印良品700坪大店10項獨家搶先看

Dior幾何手環變窄又美又帥

Dior幾何手環變窄又美又帥

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

日本天皇御用理髮師教正確洗頭方式防掉髮

心測：一張圖看出你的壓力來源

心測：一張圖看出你的壓力來源

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

Bottega Veneta熱賣款縮小變超Q糖果包

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

李瑜美穿MIU MIU可愛襲台！最推的韓國景點曝光

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

《哈利波特》換人拍？AI把佛地魔變超有型

ET Fashion

推薦閱讀

你最近幸福指數有多少？選到這杯飲料的人快樂攻頂

你最近幸福指數有多少？選到這杯飲料的人快樂攻頂

能嫁得很好的三大星座女！TOP 1把挑老公當理財精打細算、當然能選中極品

能嫁得很好的三大星座女！TOP 1把挑老公當理財精打細算、當然能選中極品

楊紫瓊慘遭滑鐵盧　裹綠床單走紅毯挨批「歷來最糟造型」

楊紫瓊慘遭滑鐵盧　裹綠床單走紅毯挨批「歷來最糟造型」

安格斯12星座一周運勢5／22-5／28　巨蟹翻轉好運、天蠍桃花高峰期 皮膚科醫師教「淡斑飲食」4吃4不吃！吃對嫩白肌膚，改善暗沉 你會吸引到哪種類型的異性喜歡？超準心測10秒分析 新光三越開賣「龍蝦肉粽」一整尾超豪氣　單顆價格破2千元創紀錄 減重也可安心吃！營養師傳授吃義大利麵「3大原則」：直麵最好 8個小舉動透露他是否值得愛　輕鬆選出好男人 麥當勞早餐「口袋歐姆蛋捲」超過癮！　炸雞＋薯餅三層口感夾擊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面