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長期疲勞、提不起勁代表身體濕氣太重　4種食材幫助「體內除濕」

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▲▼工作,工時過長,疲累,過勞,打瞌睡（圖／達志／示意圖）

▲覺得身體容易累，可能是體內濕氣太高了。（圖／達志示意圖、unsplash、pixabay）

編輯／借借

又濕又熱的夏季來臨了，你是否覺得有時天氣熱或是濕氣高的日子，疲勞跟身體就感覺特別沉重，明明才剛起床，卻覺得整個人提不起勁，沒做幾件事就覺得很累，可能是身體累積太多濕氣，不但容易消化不良，而且還一直生病感冒，其實透過4類食材，可以幫助身體排濕。

▲▼營養師教你「一碗白飯」熱量這樣換算 。（圖／Unsplash）

飯類
目前限醣飲食的風氣，讓許多人都減少攝取飯類，其實白飯除了熱量之外，多咀嚼的進食方式下，體內會產生澱粉酶等消化酵素，讓胃和脾臟的消化與吸收能力提高；糙米具有豐富的纖維，可以調整腸道環境，幫助排除毒素，有助於消除體內的濕氣。另外，小米富含多種營養素，包括醣類、鈣、鉀、維生素B群和E等，容易被身體消化吸收，是一種有助於保護脾胃健康的優質食材。

▲小黃瓜。（圖／取自pixabay）

瓜類
想要排出體內的老廢水分，「補水」的概念很重要，多吃小黃瓜、冬瓜、香瓜、西瓜等富含水分的食材，如小黃瓜有90%的水、又含有能消水腫的鉀，有助於排除體內熱氣，且可消腫消暑，一舉數得，其他像是番茄、豆腐等也富含水分，可以多吃。

紅豆。（圖／Pixabay）

代謝食材
多吃排水食材可以幫助體內加速代謝，身體也會比較有精神，像是薏仁、紅豆、四季豆等，加入沙拉很適合夏日吃，薏仁與紅豆煮湯或做成薏仁水、紅豆水也都很適合，紅豆水除了消水腫，還能補充鐵質，多酚成分能幫助抗老。

▲柑橘,橘子,水果。（圖／unsplash）

酸味食材
含有酸味的食材富含檸檬酸，對於排出體內的毒素和保持適量的水分起著重要作用。建議多攝取醃梅、柑橘類水果和醋等，酸酸的口感也有助於夏日開胃。

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關鍵字：

除濕, 濕氣, 食材

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