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8個小舉動透露他是否值得愛　輕鬆選出好男人

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▲男女交往,約會,兜風,談戀愛,情侶。（圖／達志／示意圖）

▲8種你應該好好愛的男人。（圖／達志示意圖、unsplash、pixabay、pexels，以下同）

編輯／借借

每個女人都渴望擁有一段溫暖而長久的感情，但我們都明白，人的性格各異，現實有時會和我們的期望有所差距。然而，值得我們注意的是，許多兩性專家都告訴我們「外表並非唯一的評斷標準」。當妳深愛著一個男人時，他的說話可能吸引妳，但更重要的是觀察他的行為是否真誠。儘管每個人都有缺點，但如果他展現以下8種行為，他或許值得妳全心愛戴或對他真誠對待。

情侶，交往（圖／達志影像／美聯社）

對服務生也很友善
有心理治療師建議，從一個人如何對待毫無利用價值的人，可以得知他是否懂得尊重別人。若他對泊車小弟或服務生都和顏悅色，也就能代表日後他會不會好好尊重妳。

樂於面對妳的父母
說實在的，任何人面對伴侶的父母都會有壓力，這不是個性問題，而是他是否會「為了妳而去面對」的問題，既然兩個人渴望長久穩定的未來，這是一定要做的步驟，而他不逃避。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

跟妳的朋友有話聊
他不一定要跟你的姐妹淘混的超級熟，但至少他能和你的朋友自在的相處，這意味著你不需要總是在時間分配上二選一，維持和諧的狀態也是一種貼心。

沒有多重人格
有些人在面對老闆、家人、女朋友時會有不同面貌，其實這種狀況最好是僅止於心情上，而非行為上也整個切換，這種不一致的性格對日後沒有好處，最好情緒與行為都在一個穩定的狀態。

▲▼兩性專家揭「5點」讓戀情更緊密 。（圖／Unsplash）

挺過遠距離戀情
若之前你們曾相隔兩地，無論原因是工作或求學，但之後你們仍然在一起，妳需要好好珍惜對方，因為這不是件容易的事。

他會體諒妳的不舒服
女生每個月都會經歷的那幾天，不僅是身體不舒服而已，還包括賀爾蒙的變化影響的情緒，對方若察覺這點，給予更多的耐心跟寬容，甚至想主動幫妳減輕不適感，是相當可貴的，代表他願意呵護妳。

▲愛情、兩性、感情。（圖／翻攝PEXELS）

信用良好
信用的重要性隨人定義，言出必行是一件非常不容易的事，代表對方會為他所說的事情負責，或許這點很難觀察，不妨從他的財務狀況了解起，若沒有負債很高機率代表他總是量力而為，懂得控制自己，或是知道自己在幹嘛。

花時間跟妳溝通
很多男人非常「怕麻煩」，有時討論一件事情他們常常會拒絕深度討論，若你們兩人在計劃未來，持續願意告知妳他的想法，維持一定程度的溝通意願是很重要的，常常聆聽妳的邏輯、願意理解，是重視妳的表現。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻。（圖／取自免費圖庫pexels）

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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