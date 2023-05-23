孔曉振日光浴曬大長腿　13萬伯爵手環搶鏡

▲孔曉振穿泳裝搭伯爵Possession手環，準備大快朵頤吃西瓜。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孔曉振去年10月底與小11歲的歌手Kevin Oh在美國舉行婚禮，婚後鮮少分享夫婦同框的甜蜜照，倒是經常po出遊的生活照，她雖然私服走自然派路線，但其實搭配的首飾配件都不凡，在沙灘上穿細肩帶服裝曬出大長腿時不忘配上伯爵（PIAGET）137,000元手環，與姊妹淘約會時則拎著「比利時愛馬仕」的DELVAUX包，處處彰顯好品味。





▲孔曉振戴的伯爵Possession系列18K玫瑰金鑽石手環，137,000元。（圖／品牌提供）

身為伯爵亞太區代言人，孔曉振絕非出席品牌活動才戴珠寶、名錶，而是實際融入日常穿搭之中，她在海邊做日光浴但啖西瓜時，手腕上即是經典的Possession系列18K玫瑰金鑽石手環；更貴氣的上百萬元Extremely Lady 18K白金綠松石面盤珠寶錶也是她的心頭好，明亮藍色調的綠松石錶面為夏日裝扮更添活潑氣息。





▲孔曉振瞧著花手套，露出伯爵綠松石面盤珠寶錶。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

▲孔曉振擁有的伯爵Extremely Lady 18K白金綠松石面盤珠寶錶。（圖／品牌提供）

孔曉振出遊的包款則以輕鬆休閒為主，日前她便勾著「比利時愛馬仕」的DELVAUX粉紅Pin Mini Bucket包，與朋友們開心出遊，小巧的水桶包設計可愛，洩露了她的少女心。





▲孔曉振（中）與朋友出遊，拎著Delvaux Pin Mini Bucket 粉紅包約79,000元。（圖／翻攝rovvxhyo IG）