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DIOR雕花蝴蝶包超美！墨西哥辦早春秀重現「芙烈達」傳奇　連辮子都搶戲

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▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024春秀移師墨西哥舉行。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

在世界各地辦秀，除了場景變換，更引人入勝的是不同文化注入時裝，讓代代相傳的工藝發揮出不同光彩，DIOR是箇中好手，2024早春在墨西哥發表，美麗的蕾絲與刺繡、以皮革雕花裝飾的「蝴蝶包」，都讓人驚豔，並向墨西哥傳奇藝術家Frida Kahlo（芙烈達卡蘿）致敬，她常穿的男士三件式西裝、傳統服飾Huipil等都有了新詮釋，模特兒圈起的髮辮也相當吸睛。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲草帽與特殊的髮辮，充滿墨西哥風情。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲蝴蝶與飛蛾圖案在2014早春系列中被大量運用。

大秀當晚下起了雨，倒是增添更多情緒，DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri選在墨西哥城的Antiguo Colegio de San Ildefonso 文化中心發表2024早春系列，除了曾是許多墨西哥藝術家學習之處、被認為是墨西哥壁畫運動的發源地，Frida Kahlo更在該地邂逅了一生摯愛Diego Rivera，因此更具意義。Frida與Diego原是師生關係，後來發展為情侶、步入婚姻，離婚又再度結婚，相伴了一生。

Frida Kahlo一輩子都處在病痛中，兒時患了小兒麻痺、18歲時遇嚴重車禍，經歷過無數手術，在病房的日子讓她開始拾起畫筆，作品中有大量的自畫像，一字濃眉、鮮豔的服裝、頭飾，透過畫作釋放出痛苦、能量、思想與意念，她的故事曾被拍成電影《揮灑烈愛》（Frida）在2002年上映，近期又有新的紀錄片，Frida Kahlo的穿衣風格對時尚圈有不少影響，英國V&A博物館曾舉辦她的服飾展覽、書籍《Frida Kahlo: Fashion As the Art of Being》探討她的衣著，精品品牌例如VALENTINO、Alberta Ferretti等，都曾以她為靈感來源，這次則輪到DIOR。

▲墨西哥傳奇藝術家Frida Kahlo。（圖／翻攝fridakahlo IG）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲穿著三件式西裝的Frida Kahlo。（圖／翻攝fridakahlo IG）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

Maria Grazia Chiuri從Frida Kahlo的穿著與畫作得到許多想法，她從19歲開始即有男士三件式西裝的衣著，打破性別界限的同時也昇華女性特質，DIOR 2023早春的西裝造型便是向她的風格致敬，無論是斯文的格紋、華麗的絲絨與刺繡，都展現出女性的英氣，而名為Huipil、方形剪裁的墨西哥傳統服飾、束腰外衣與傘狀裙，或是超大戒指，都來自Frida Kahlo的慣常穿著，只不過她更為鮮亮飽滿，Maria Grazia Chiuri則用內斂的手法轉化為另一番美麗風情。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

汲取自DIOR品牌歷史檔案草圖中的飛蛾、蝴蝶圖案大量運用在系列中，成為醒目的項鍊、腰間裝飾，甚至是包包，品牌並邀集墨西哥各地的、不同世代的工匠打造刺繡與織物，再用於服裝上，彼此交流產生許多火花，讓傳統工藝更有發揮，也讓2024早春系列更具意義。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲墨西哥當地的刺繡作品，直接用於服裝上。

包款延續服裝的刺繡，經典Book Tote、小型托特包等都有相呼應的圖案，皮革雕花讓Saddle馬鞍包、Lady Dior黛妃包有曠野民俗味但精緻有型，還有直接做成蝴蝶形狀的包包，拿在手上很有態度，飛蛾與花朵以立體堆疊的姿態飛舞於包面，充滿春天的心情。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲雕花馬鞍包、黛妃包展現精湛工藝。（圖／翻攝DIOR IG）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲與服裝相襯的刺繡、立體飛蛾與花朵，讓包款多采多姿，牛仔靴完整了造型。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲實用的托特包俐落大方。

日劇《初戀》女星八木莉可子穿著渲染長裙搭配長手套，吐露優雅氣息看秀，被稱為「英國甜心」的網球女將Emma Raducanu是品牌大使，以一襲刺繡絲絨裙裝現身，娜歐蜜華茲（Naomi Watts）、艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）等人都到場，大秀星光熠熠。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲八木莉可子首度欣賞DIOR秀，穿著長裙展現優雅。

▲DIOR 2024早春。（圖／品牌提供）

▲網球女將Emma Raducanu有「英國甜心」稱號，也是DIOR的品牌大使。

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關鍵字：

DIOR, 2024早春, Frida Kahlo, 芙烈達卡蘿, 八木莉可子, 墨西哥

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